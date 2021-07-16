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指考物理考題難！　「非選題是大魔王」重計算、實驗、閱讀

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考於7月28日至30日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考因疫情延至7月底考，補教物理老師分析，整體而言，指考難度相對於學測都是偏難的，大量的計算、實驗題以及大量閱讀的素養題，可能會造作答時間不夠，而使分數下滑，考生務必做好答題的時間分配，不要在一個題目卡太久，每個題目務必注意單位之類的細節，謹慎而不要緊張，能保持平常心的考生就有機會獲相對好的成績。

補教師黃邦說明，物理單選題部分1至8題通常是基礎考題，考生只要掌握基本觀念、公式拿分應該不算困難，此一部分一定要確實掌握，在這部分粗心會拉開跟其他人的距離。

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黃邦指出，第9題開始到單選題結束就會進入比較困難、有鑑別度的題目，通常幾乎每題都需要計算，計算的份量可能會造成考生在考試現場壓力比較大，若有某題卡住甚至會影響到整體作答時間，通常最後幾題會以題組的形式出題，大量的閱讀也會占掉很多考試時間。整體而言，單選題每題分開看並不算困難，但是全部加在一起加上臨場的壓力，可能會讓考生不容易拿分，所以臨場一定要冷靜，注意時間分配。

黃邦建議，考生可以整理一份自己的公式筆記，考前拿出來看兩眼穩定軍心，需要計算的題目看完馬上把關鍵數據圈起來，去想搭配哪個公式用，如果一時想不出來就先跳過，回頭有時間慢慢想。

針對多選題，黃邦說，通常以觀念判斷為主，跨章節的考題要特別注意，例如帶電粒子的運動，會同時用到電學、力學的觀念，考生要仔細分析題目給的條件，才有辦法正確選擇。

「非選部分通常是大魔王了」，黃邦表示，要在這裡全部拿分不容易，但是別忘了手寫題會有部分給分，解不出來也要把想法寫下來，這邊命題範圍很廣，例如106年指考的雙狹縫實驗配置圖後，得畫出實驗設備如何擺設，並熟悉雙狹縫亮帶公式才有辦法拿分；107年第一題要畫出實驗配置圖，並解釋實驗原理，占分10分，同學如果沒有熟悉實驗操作要拿到完整的10分空怕不容易。像這種題目都要盡量寫，畢竟占分大，把想法寫下來拿到部分的分數也不錯。

最後針對非選第二題，黃邦說，該題以出陌生的實驗與時事機會高，例如2018年指考考諾貝爾物理獎的光學鑷子，遇到課程沒教的實驗或時事不用緊張，一樣照標準步驟去把題目有的數據圈出來，再來看要做力學分析、能量分析等，能出的題目一定是教科書內有的東西，只是用陌生的實驗、時事包裝而已。
 

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