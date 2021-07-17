　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指考國文衝刺！跨領域「納科學、藝術」　必考古文一次看　

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考將於7月28至30日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年為大學指考最後一屆，國文科補教老師曾正說明，大考中心曾表示，「長文閱讀」即為首要強化的測驗方向，此外，試題取材也將納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合，同時考察考生理解和欣賞不同風格文章的能力。因此，曾正認為，豐富的閱讀題型形式，是未來試卷中不可不慎的考題。

曾正指出，在過往指考中，「命題次數多寡」是在準備核心古文時，一個可資參考的方向，三十篇古文中，出題頻率較高次數而言，為〈出師表〉、〈馮諼客孟嘗君〉、〈師說〉、〈始得西山宴遊記〉、〈燭之武退秦師〉、〈桃花源記〉、〈項脊軒志〉、〈廉恥〉、〈左忠毅公逸事〉、〈臺灣通史序〉等十篇。但要注意新納入三十篇核心古文〈諫太宗十思疏〉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾正說明，字形、字音、字義辨識為基本的語文能力，為區隔指考國文與學測國文，此類題型在指考國文可提高檢測的難度。可針對高中六冊相關課文、延伸字詞，多分辨、背誦，考前快速翻閱古文三十篇章及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助。

曾正題到，成語題在近五年維持「每年一題」的出題頻率，大多為課文相關成語或是日常生活中常用成語，特別要注意及辨析詞語（成語）意義判讀、詞語（成語）誤用辨識、詞語（成語）填空、詞語（成語）比較異同、量詞使用等等。

至於「句意理解、閱讀」部分，曾正說明，試卷中通常取材出自課內的約占25％，出自課外的占75％，對課外素材的閱讀理解以及長篇閱讀能力，仍是大考的主要趨勢。閱讀題組會視文字量多寡以及篇旨的豐富度，設計二到五個小題，分別測驗考生擷取與檢索文本訊息、統整與理解文意，以及分析與推論篇旨或作者言外之意等語文思辨能力。

對於「重要國學常識」曾正認為考生也須多注意，包含《孟子》、《荀子》、《墨子》、《韓非子》、《老子》、樂府詩演變、賦體流變、唐宋詩判讀、古文運動唐宋至明清的發展等，其中特別是宋詞元曲的發展格外重要，學測不考第六冊，而宋詞元曲相關內容易受到指考的偏重。此外，瞭解重要作家的地位與成就、瞭解重要作品的內涵與價值以及重要作品的鑑賞與詮釋，更是國學常識題目的基礎類型。

曾正強調，近年試題納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合，同時考察考生理解和欣賞不同風格文章的能力。另為豐富閱讀題型形式，並適度增加難度，未來也將增加難度較高「多選題題組」的設計，不可不慎。

除此之外，曾正也說，國文科課程綱要微調修正對照中，有兩點值得注意：第一，加重對中華文化基本教材的重視，提醒考生研讀了解。第二，為期使文化經典教材的選材範圍能夠涵蓋傳統經史子集各部分，以更具代表性，在不影響教科書選文總數的原則下，增加《楚辭》、《荀子》與《史記》。

 

ET快訊
LIVE／微解封首個周末湧人潮　陳時中最新說明
快訊／60多歲男接種莫德納　4小時後猝死
女星打AZ「針插進去突尖叫」！嚇壞護理人員　身體狀況曝光
快訊／南迴公路嚴重車禍！聯結車頭一半消失　回堵2公里
麗寶樂園來客數「翻3倍」！　免排隊她喊：很超值
柯文哲喊話中央「疫苗混打」 　蘇貞昌回應了
3公尺緬甸蟒蜷曲金門大橋！　一勾落海秒變活龍
江宏傑「搶先福原愛」開工！　IG藏「真愛密碼」網心疼
車上喝水罰6千「路邊抽菸卻不罰」　他批政策爛！曝工地辛酸面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

麗寶樂園來客數「翻3倍」！800人預約爽玩　免排隊她喊：很超值

劍湖山世界微解封首週末400人入園　遊樂設施「包場玩」超開心

LIVE／微解封首個周末湧人潮　陳時中最新說明

長者施打率六都第一！桃園多元接種貼心服務　盼7月底達成30%疫苗覆蓋率

意外混打聯亞+AZ！楊志良爆氣曝原因：還好我現在活著

蘇貞昌保證「教師開學前打到疫苗」　教育部：可至預約平台登記

指考國文衝刺！跨領域「納科學、藝術」　必考古文一次看　

一張圖諷「政府卡疫苗」！　他秒轉發：不分享對不起蔡英文

清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

麗寶樂園來客數「翻3倍」！800人預約爽玩　免排隊她喊：很超值

劍湖山世界微解封首週末400人入園　遊樂設施「包場玩」超開心

LIVE／微解封首個周末湧人潮　陳時中最新說明

長者施打率六都第一！桃園多元接種貼心服務　盼7月底達成30%疫苗覆蓋率

意外混打聯亞+AZ！楊志良爆氣曝原因：還好我現在活著

蘇貞昌保證「教師開學前打到疫苗」　教育部：可至預約平台登記

指考國文衝刺！跨領域「納科學、藝術」　必考古文一次看　

一張圖諷「政府卡疫苗」！　他秒轉發：不分享對不起蔡英文

清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

美國男籃最後沒找安東尼　美媒認原因是機會給年輕人　

瘋狂小三主臥室極樂人夫！　「留超婊證據叫囂」‥激怒正宮復仇反擊

放過自己的廚藝吧！6間人氣名店「即食料理」動動手指宅配送到家

快訊／驚悚畫面曝！花蓮公車攔腰撞翻小貨車　駕駛乘客2重傷

快訊／彰化68歲男接種莫德納…4小時後猝死！家屬質疑死因

陳聖平1安打、跑第4盜　林鋅杰剛拿首中繼被下放新人聯盟

李婷宜認錯失小燕子「神隱美國1年」　親曝暴哭真相切割過往

快訊／南迴公路嚴重車禍！聯結車車頭慘剩一半　北上回堵約2公里

福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

獨／可惡女賊專偷胖老爹捐款箱　「兩段式」下手炸雞留給店員　

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

烟花颱風最快今晚形成「不排除直接侵台」　最新路徑圖曝光

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

超商影印插隊被拒絕　她竟拍照公審

小姪女頭髮卡「舌乳頭」哭慘！網驚呆

台灣花59天壓制疫情！網揭1關鍵：是靠人民

獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！　慘照令人驚

黑鮪魚價格崩壞！每公斤「2000元→140元」攤商傻眼

烟花最快今晚生成　恐衝中颱以上

國產聯亞混打AZ疫苗　楊志良竟這樣搶先接種

烟花最快24hrs內生成！路徑恐貼台

不只準烟花！李富城警告恐有雙颱

台北地下街爆群聚！醫揭傳染途徑：鬆開了

更多熱門

相關新聞

指考物理考題難！「非選題是大魔王」

指考物理考題難！「非選題是大魔王」

大學指考因疫情延至7月底考，補教物理老師分析，整體而言，指考難度相對於學測都是偏難的，大量的計算、實驗題以及大量閱讀的素養題，可能會造作答時間不夠，而使分數下滑，考生務必做好答題的時間分配，不要在一個題目卡太久，每個題目務必注意單位之類的細節，謹慎而不要緊張，能保持平常心的考生就有機會獲相對好的成績。

指考數甲、乙得必考關鍵一次看

指考數甲、乙得必考關鍵一次看

4.1萬指考生注意！「試場分配表」今公布

4.1萬指考生注意！「試場分配表」今公布

末代英文指考衝刺！增單字力、多做考古題

末代英文指考衝刺！增單字力、多做考古題

指考化學　考前熟讀「這三冊＋實驗題」　

指考化學　考前熟讀「這三冊＋實驗題」　

關鍵字：

指考國文跨領域古文　

讀者迴響

熱門新聞

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

偷吃人妻！小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」疑正宮曝私密片

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面