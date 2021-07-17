指考國文衝刺！跨領域「納科學、藝術」　必考古文一次看　





▲大學指考將於7月28至30日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年為大學指考最後一屆，國文科補教老師曾正說明，大考中心曾表示，「長文閱讀」即為首要強化的測驗方向，此外，試題取材也將納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合，同時考察考生理解和欣賞不同風格文章的能力。因此，曾正認為，豐富的閱讀題型形式，是未來試卷中不可不慎的考題。

曾正指出，在過往指考中，「命題次數多寡」是在準備核心古文時，一個可資參考的方向，三十篇古文中，出題頻率較高次數而言，為〈出師表〉、〈馮諼客孟嘗君〉、〈師說〉、〈始得西山宴遊記〉、〈燭之武退秦師〉、〈桃花源記〉、〈項脊軒志〉、〈廉恥〉、〈左忠毅公逸事〉、〈臺灣通史序〉等十篇。但要注意新納入三十篇核心古文〈諫太宗十思疏〉。

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曾正說明，字形、字音、字義辨識為基本的語文能力，為區隔指考國文與學測國文，此類題型在指考國文可提高檢測的難度。可針對高中六冊相關課文、延伸字詞，多分辨、背誦，考前快速翻閱古文三十篇章及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助。

曾正題到，成語題在近五年維持「每年一題」的出題頻率，大多為課文相關成語或是日常生活中常用成語，特別要注意及辨析詞語（成語）意義判讀、詞語（成語）誤用辨識、詞語（成語）填空、詞語（成語）比較異同、量詞使用等等。

至於「句意理解、閱讀」部分，曾正說明，試卷中通常取材出自課內的約占25％，出自課外的占75％，對課外素材的閱讀理解以及長篇閱讀能力，仍是大考的主要趨勢。閱讀題組會視文字量多寡以及篇旨的豐富度，設計二到五個小題，分別測驗考生擷取與檢索文本訊息、統整與理解文意，以及分析與推論篇旨或作者言外之意等語文思辨能力。

對於「重要國學常識」曾正認為考生也須多注意，包含《孟子》、《荀子》、《墨子》、《韓非子》、《老子》、樂府詩演變、賦體流變、唐宋詩判讀、古文運動唐宋至明清的發展等，其中特別是宋詞元曲的發展格外重要，學測不考第六冊，而宋詞元曲相關內容易受到指考的偏重。此外，瞭解重要作家的地位與成就、瞭解重要作品的內涵與價值以及重要作品的鑑賞與詮釋，更是國學常識題目的基礎類型。

曾正強調，近年試題納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合，同時考察考生理解和欣賞不同風格文章的能力。另為豐富閱讀題型形式，並適度增加難度，未來也將增加難度較高「多選題題組」的設計，不可不慎。

除此之外，曾正也說，國文科課程綱要微調修正對照中，有兩點值得注意：第一，加重對中華文化基本教材的重視，提醒考生研讀了解。第二，為期使文化經典教材的選材範圍能夠涵蓋傳統經史子集各部分，以更具代表性，在不影響教科書選文總數的原則下，增加《楚辭》、《荀子》與《史記》。



