4.1萬指考生注意！「試場分配表」今公布　位置平面圖看這邊

▲大學指考將於28日至30日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度指考將於7月28日至30日登場，40,919名考生（32,219名集體報名、8,700名個別報名）將分別於31個考區，69個分區，2,125個試場應試。大考中指出，「試場分配表及考試地點」（含量溫檢測站地點）今（16日）已公布於大考中心「指定科目考試試務專區–應考資訊查詢系統」網站，考生可自行查閱。

大考中心指出，考生可於各該考區開始考試的前一天下午 2 時至 4 時查看試場，因各考(分)區開始考試日期不同，故試場查看開放時間亦也同，請考生特別注意，或另可查覽試場平面圖等資訊，先行了解試場位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心說明，因應疫情，每間試場已於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。提醒考生與家長，進入考區時，均須配合量溫並戴口罩，經量測發燒者不得進入考場。

大考中心提醒，考試當日考生須出示專用入場識別證及應試有效證件正本，戴口罩並配合體溫量測。各考(分)區於上午7點30分開始量溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。未攜帶入場識別證的考生，可至考區指定地點補發。

大考中心強調，考生應試時須全程戴口罩、不可攜帶穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等），並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），放置於臨時置物區，不得攜帶入座。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績最低為7分，最高為全部成績。

