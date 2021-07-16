考古題至少寫5年練手感 ！　指考數甲、乙得必考關鍵一次看

▲4.1萬人報名的大學指考將於7月28日到30日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學數學指考分數甲、數乙兩科，補教老師指出，今年年初的學測可說是99課綱最難的一次，加上去年109指考數學也偏難，預估這次110指考數學會相對簡單，建議考生，把寫過的題目都拿出來再看過一次，歷屆試題最少要寫五年，就能獲得高分。

數學補教師儒逸指出，數甲常考章節通常是將來上大學後會用到的相關內容，題目考得比較深入，但都還是以課本去做延伸，每個觀念與性質一定要理解並熟記，重心要放在四、五、六冊，佔分大約70%。每年數甲難題肯定少不了，原則上還是要先把握住會做的題目，再去作難題。

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儒逸列舉99課綱每年數甲必考的章節重點，包含第一冊的指對數圖形與比大小；第二冊機率與條件機率；第三冊正餘弦定理、三角測量、直線斜率、向量內積；第四冊空間平面與直線關係、反方陣、平面上的線性轉換；第五冊期望值、三角函數圖形、複數極式；第六冊數列的極限、微分與三次函數圖形、微積分基本定理、積分與面積。

針對數乙，儒逸認為，考型著重在基本觀念，不作過多的延伸，比較講求穩定度，除了課本觀念要熟讀以外，每個例習題也要做熟，重心要放在一、二、三冊，佔分也是大約70%。數乙的難題不多，每一題要用代入驗證穩紮穩打，盡可能拿到所有分數。

儒逸列舉數乙必考章節重點，包含第一冊除法原理、因餘式定理、二次函數圖形、指對數圖形與比大小；第二冊基本的排列組合與機率、相關係數與迴歸直線；第三冊基本的直線方程式，線性規劃應用題、向量表示法、內積的應用；第四冊矩陣基本運算、轉移矩陣、反方陣；第五冊期望值；第六冊無窮等比級數、數列的極限。

儒逸說，108課綱實施後，指考數學的題型明顯也有受影響，例如在新課綱已經刪除或弱化的章節，比較不會考出來，像是排列組合中的重複組合、多項式的拉格朗日插值法、三角與對數的查表等等。而數乙有比以往更多的素養題，題幹很長需耐心詳讀，但大部分選項有基本邏輯概念就可以作答，考生第一次讀的時候要在重點畫線，找不到重點就先看完選項再看一次。

儒逸強調，由於疫情關係延後了近一個月，對於指考生來說戰線也拉長，該準備的應該也都已經就緒，再來就是要守城了，一定要把念過寫過的題目都拿出來再看過一次，尤其是曾經不會做的題目。歷屆試題最少要寫五年，不論是練練手感，增加信心都很重要，能堅持到最後一刻的就會成功。

