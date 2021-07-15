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末代英文指考衝刺！80分鐘如何分配考題　增單字力、多做考古題

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲因疫情影響，今年大學指考將於7月28日至30日舉行。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

明年大學指考將改為分科測驗，取消共同科目國文、英文，等於今年是這兩科科目的最後一次考試。英文補教師說明，Level 4-6的單字常出現於指考考題中，考生在考前一定要看熟，複習時，考生可在大考中心提供的高中英文參考詞彙表下載並列印單字表，可在英文旁寫下詞性及中文，加強並複習單字印象。

補教師Felipe說明，綜合測驗及文意選填的考題，除了重視單字基本功，更需要多加複習單字搭配語及練習詞性判斷，而篇章結構大題，除了需要了解文章的文意或轉折、補充舉例外，更需要找尋關鍵字，找出空格前後句的提示單字來填入含有關鍵字的指定語句，建議考生除了要把近5年的歷屆指考試題練習外，更需要多去找過去全國模擬考或北區南區模擬考來做刷題練習。

Felipe指出，閱讀測驗在分數比重佔較多，近幾年的指考閱讀測驗內容通常比較「深」，不像學測的閱讀測驗考題內容活潑且方向多元廣泛，指考的閱讀測驗更像美國高中生、大學生在探討特定主題時所需要先閱讀的大綱或是介紹的簡化版，文章內容舉凡醫療、科學、科技、生物、文化、歷史、地理、語言等等都是出題涵蓋範圍。

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Felipe建議考生，除了可從雜誌或考古題閱讀不同種類的文章之外，想要得到拼高分且實力足夠的同學，甚至可以尋找如讀者文摘(Reader’s Digest) 或是由BBC Learning English 去閱讀難度更高的文章，而期望能提升一個標的考生，如後標拼均標、均標拼前標，則需抓住考試的大原則，閱讀測驗考的是文章整體的理解及細節的應答，閱讀測驗考試最重要的考試技巧就是快速看文意、看題目從題幹找答案，並且從題目選項做刪去。

此外，在題型部分，Felipe說明，主旨題是非題細節題幾乎是必考，粗體單字題也十分常見，然而，類似多益及托福出現的語句或文章插入題或較進階的判斷作者語調題則有可能在指考中出現。簡而言之，答題技巧與方向可以快速掌握，但實際的應用還需要考生們多加練習與習慣。

非選題部分，Felipe說，指考的翻譯通常主題都十分明顯且內容有相當深度，考生一定要抓緊最基本的 S + V，盡量寫盡量翻，遇到不會的字不要留空白要盡力用其他替換字，此外需要注意翻譯通常會有特定句型，建議考前要重點複習三大子句與高中重要句型，對於答題都非常有幫助。

至於時事題目，Felipe認為可以多加參考火紅的疫情與疫苗、線上學習(Distance Education/Learning)與線上辦公(WFH)、全球暖化與環保議題、動物保育與科學研究發現、甚或是東京奧運都是熱門議題，考生須要在內容上多方涉略近1-2年各種熱門國際時事議題來準備翻譯的內容。

在作文部分，Felipe說明，一篇作文的好壞除了用字與句型文法外，最重要的就是想法是否清晰有條理且內容引人入勝有說服力，常見的便是舉出個人人生經驗與從中得到的省思與回饋，或是對於特定議題的個人看法與分析，這些都是十分常見需要考生寫出個人想法並分析說明的作文類型，雖然常見而且基礎，但卻十分的有鑑別度且扎實，從主題式寫作中可以更清楚了解到考生是不是有想法、有內涵、有分析的能力，這類型也是指考期許未來準大學生的考生們能具備的能力，此外，仍有部份少見的指考作文題型如圖片表格題，這類題型則強調分析圖表與敘述關連性及個人想法的能力。

最後，Felipe說，指考考得不僅廣而且深，更困難的是考試時間只有80分鐘，在內容加深加廣的同時還更加限制作答時間，考生須要比考學測時更注意時間分配，建議可考前拿考古題做時間測試，給自己時間壓力讓自己完成一份80分鐘的指考考卷。

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