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逆時中GG！打疫苗收200元掛號費　診所噩耗「被片面停止配發疫苗」

▲▼ 張博揚小兒科診所。（圖／圖／翻攝自Facebook）

▲張博揚小兒科診所被停止配送疫苗。（圖／翻攝自粉專）

記者劉維榛／綜合報導

6月7日起接種新冠疫苗不需自費，就連掛號費也不用收，不過新北板橋張博揚小兒科診所醫師「逆時中」拼了，表示「如果不收代表這陣子的現金收入是『零』」，如今粉專又緊急宣布，「即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態）！」

張博揚小兒科診所粉專突然公告，本診所因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約的朋友請速與新北衛生單位聯繫。

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事實上，粉專昨晚才發文表示，他們從第一針開始就有收掛號費，「我們有正式的合約書，有金額，有官印，心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事」，「每年的流感疫苗就是這樣子收費，一針補助一百元，然後各院所收取掛號費用」。

張博揚指出，柯文哲先提說北市民免付掛號費，「藍委跟進吵兩天，6/7蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費，但是錢呢？」，「今天7/21結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了」。

當時文章PO出後，不少支持的網友到Google評論上替他留五星好評打氣，如今疫苗卻被停止配送，網友湧入大罵，「帥啊！醫師～基層醫療真的可割可棄啊」、「要小心一點喔，搞不好又像禾馨一樣開始檢查消防安全設備之類的」、「完全不合理啊⋯苦的是民眾」、「剛打了一個小時的新北市衛生局電話，回覆尚未有結論」。

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