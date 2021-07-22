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727降級！3大行業可再鬆綁　醫推「法國模式」增疫苗打氣

▲▼ 三級警戒滿月 北車周邊空拍 。（圖／記者湯興漢攝）

▲據了解，指揮中心最快今下午宣布二級警戒最新指引 。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

中央已正面評估「如期降級」，指揮中心最快今下午宣布二級警戒的最新指引。醫師分析，指引將介於二級和三級警戒之間，因此在各行各業也會有些微調整，但無法全面開放，像是健身房跟宗教活動等，可能已達極限；並認為，屆時疫苗數量更充足時，可採行「法國模式」，促進疫苗施打率。

高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科表示，餐飲業其實是可以執行梅花座內用，但因各縣市先前擔憂有風險，除了澎湖，全台都未開放。他認為，餐飲業內用可以提出較為簡單明確的規範，像是人數管控、拉出距離及隔板，剩下太過嚴格、複雜的準則，就算提了也可能做不太到。

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國旅方面，目前限制9人以下，張科指出，開放地點可能會再增加，但人數限縮應該不會再增加，主要是降級的標準在第二級跟第三級警戒間遊走的中間地帶，因此不會一下子就全面開放。

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師認為，餐飲業內用提出簡單明確的大方向規範即可。（圖／記者李毓康攝）

至於先前傳出有確診個案足跡的健身房，張科推測，因為會流汗加上不會戴口罩運動，應不太可能再放寬。但在靜態活動，如：電影院、展覽館等，風險相對較低，可能會再鬆綁一些。

另外，一年一度的中元普渡，受到疫情影響，即便廟宇可經由申請開放民眾參拜，但祭祀活動本身仍暫停。張科說明，主要是中元普渡會有大型群聚，目前也應該會採取維持現狀，以免造成任何風險。

以台灣疫苗覆蓋率達25%的狀態，張科估計，未來在疫苗足夠時，可能會採用法國模式，持有「健康通行證」者，像是完整施打2劑疫苗等，才可進入某些場所。醫師提到，打過疫苗可讓重症比率變低，傳播風險也變低，以此來做為場域標準，的確是一舉多得，不只是民眾能安心進入，商家的經濟有所提升，同時也可增加打氣。

但張科指出，國內現今的狀態並不是不想打，而是疫苗不夠打，或許過一陣子等到國產疫苗來了，加上BNT進來，就會訂定類似策略，採用「差別待遇」，讓有接種過疫苗者較容易入場，沒有完整接種過的人就要執行較繁瑣的流程。醫師說，事實上新冠肺炎最讓人緊張的問題在於重症、死亡跟醫療崩潰，假設都沒有這些問題，就算病毒在社區出現流行，也不至於如此恐懼，而疫苗的問世也解決了許多問題，因此相信未來有不少機構會採行這樣的方式。

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