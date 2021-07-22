　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

河南暴雨「氣象局長被沖走」本尊現身親回：被二三十名村民救出！

▲▼ 河南氣象局長被水沖走。（圖／翻攝自中國氣象）

▲趙建彪。（圖／翻攝自中國氣象，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省20日遭暴雨侵襲，鞏義市傳出嚴重災情，連氣象局局長都被大水沖走，一度失聯，直到下午才被民眾救起，所幸身體沒有大礙，已經回到家中。21晚間，主人公趙建彪也現身回應，闢謠自己並非「被洪水沖走」，也還原他的真實經曆。

據《中國氣象》報導，7月20日上午9時，雨勢漸強。趙建彪要出門參加市防汛調度會，現場匯報重要氣象信息，包含當前實時降水情況、後續降水預測以及短時臨近的降雨預報結果。

會議結束後，趙建彪仍要趕回氣象局，回氣象局的這條路，他最熟悉不過，平時開車僅需15分鐘。這一天，趙建彪沿著石河路一路向北，前方地勢越來越低，「突然，水勢變得非常大，車一下就給沖到旁邊的溝裡。溝旁邊是地勢更低的一片樹林，積水比路上的水還要深，水流又很急！我的車當時就飄起來了，跌跌撞撞地，隨著洪水一直往下沖。」

趙建彪立即採取了一系列自救措施，他用力把車玻璃跺碎，趁著車輛還有電，及時打開天窗，隨後踹開車門，爬上車頂，開始向周圍呼救。而網傳他本人被洪水沖走，他認為其實不夠准確，2個小時後，他的呼救聲終於被村民聽見。

由於從車內逃離時，眼鏡被洪水沖走，趙建彪只記得，當時有一個模糊的身影接近，最先發現了他，並呼喊來了更多人幫忙。事後他了解到，有二三十名村民，一端把繩子纏在胳膊上，另一端纏在樹上，就這樣一點點地接近他。抓住這根繩子，趙建彪成功被拉了上來，「非常感謝他們，冒著生命危險施以援手。」

「只受了一點皮外傷，人沒大礙，」趙建彪說，洪水稍退，他就離開了村民家。平安返回後，他在手和胳膊的劃痕上簡單處理後，便又投入工作中。

▲▼ 河南氣象局長被水沖走。（圖／翻攝自中國氣象）

此外，據陸媒報導稱，受到暴雨影響，鞏義市多地通信光纜被沖斷、基地台及機房遭泥石流掩埋，多個電線竿被沖倒，導致多個區域通信阻斷，官方網站上的降雨資訊超過10小時無法更新。

該氣象台也回應，由於氣象觀測場建在山上，暴雨對氣象設備影響不大，目前，數據採集正常，可以通過電話將雨量上報省氣象局。面臨的困難是，在陸續斷電斷網的情況下，工作人員只能使用4G網卡進行傳輸，其間，由於網路信號中斷，同時下山的道路出現滑坡、坍塌，工作人員無法下山，數據傳輸一度中斷。

據了解，目前鞏義電力通信仍舊存在問題。氣象工作人員需定時到山下傳送數據，靠手機編輯預報服務簡訊。

ET快訊
LIVE／最快今晚陸警！烟花暴風圈掠台　氣象局最新說明
醫轟：陳時中打算賴帳！1決策致診所「現金收入歸零」即起拒打疫
巨眼烟花Kiss or Touch！滯留風雨越來越大　暴風圈
7月電價凍漲措施來了！行政院最快今定案　726降級鬆綁方向曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南暴雨「氣象局長被沖走」本尊現身親回：被二三十名村民救出！

北京證實「美副國務卿雪蔓訪中」！先與謝鋒會談　再會見王毅

愛妻搭上「鄭州淹水地鐵」失蹤！夫苦尋一天一夜…等來遺體心碎

斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

「媽媽我可能快不行了...」　困淹水車廂4小時！生還者親述逃脫記

河南洪災全省25死7失聯　近125萬人受災

再發現10具遺體！珠海隧道滲漏大水灌滿　還有1人下落不明

快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！屋頂被掀飛…至少2人死亡

香港蘋果副社長、執行總編、主筆被捕　涉「勾結境外勢力」22日出庭

河南「千年暴雨」3天強灌617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

河南暴雨「氣象局長被沖走」本尊現身親回：被二三十名村民救出！

北京證實「美副國務卿雪蔓訪中」！先與謝鋒會談　再會見王毅

愛妻搭上「鄭州淹水地鐵」失蹤！夫苦尋一天一夜…等來遺體心碎

斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

「媽媽我可能快不行了...」　困淹水車廂4小時！生還者親述逃脫記

河南洪災全省25死7失聯　近125萬人受災

再發現10具遺體！珠海隧道滲漏大水灌滿　還有1人下落不明

快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！屋頂被掀飛…至少2人死亡

香港蘋果副社長、執行總編、主筆被捕　涉「勾結境外勢力」22日出庭

河南「千年暴雨」3天強灌617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

中颱烟花來襲備戰　海軍兩棲突擊車AAV7進駐蘇澳鎮公所

那對夫妻Nico懷二胎「知道性別了」！　7歲妮妮：只要他回來就好

清晨開車外出要擺攤…路口與雙載機車擦撞！2女彈飛重傷急救中

喝它胖3倍！「4種早餐飲品熱量」曝光　營養師：加糖更可怕

張育成重回大聯盟首打席敲安　全隊第一支安打

板橋計程車宿舍深夜大火釀3死　侯友宜清晨5點到場慰問消防弟兄

3生肖、4星座中頭獎機率高！威力彩上看7.4億　最旺時辰、方案在這邊

黃子韜「下架整間服飾店」援助河南賑災！　員工曝私下暖舉

夏天衣櫃都是「奶茶色」！洋裝知性溫柔　多層次、配件搭出中性帥感

瘋電影／極速引爆　載小孩上學車上來電有炸彈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

大陸熱門新聞

困車廂4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

珠海隧道事故　現場再發現10死者

河南3天暴力降雨617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

河南暴雨　氣象局長被大水沖走

快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！至少2人死亡

河南洪災25死7失聯　近125萬人受災

鄭州地鐵淹水倖存者：剩頭露出水面　有人昏迷沉下去

愛妻搭上鄭州淹水地鐵失蹤！夫苦尋一天等來遺體

鄭州大水灌地鐵水淹及頸　乘客：會不會是最後一條微信

鄭州社區「斷水斷電斷訊2天」　住戶急求援

台藝人為河南捐款！張庭林瑞陽捐2200萬

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

港蘋4高層被捕　涉國安法明出庭

更多熱門

相關新聞

愛妻搭上鄭州淹水地鐵失蹤！夫苦尋一天等來遺體

愛妻搭上鄭州淹水地鐵失蹤！夫苦尋一天等來遺體

自7月17日以來，鄭州市連降罕見特大暴雨。7月21日下午，河南省防汛應急記者會公布消，截至目前，此次暴雨已經造成25人死亡、7人失聯。河南洛陽一名蘆姓人妻20日傍晚曾乘坐鄭州地鐵5號線，後遇地鐵進水事故，現已經確認遇難。目前，還有部分5號線乘客至今仍失聯。

鄭州社區「斷水斷電斷訊2天」　住戶急求援

鄭州社區「斷水斷電斷訊2天」　住戶急求援

困車廂4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

困車廂4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

河南洪災25死7失聯　近125萬人受災

河南洪災25死7失聯　近125萬人受災

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

關鍵字：

河南鄭州洪災暴雨氣象局長趙建彪

讀者迴響

熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

力旺總座沈士傑傳心肌梗塞辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

726降級不解封！陳時中14:00說明

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警！　8縣市豪大雨

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

困車廂4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

機車出現「有毛虎斑蛇」網笑有毒

烟花強風會把人吹歪！　4天風雨時程曝

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面