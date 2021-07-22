河南暴雨「氣象局長被沖走」本尊現身親回：被二三十名村民救出！

▲趙建彪。（圖／翻攝自中國氣象，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省20日遭暴雨侵襲，鞏義市傳出嚴重災情，連氣象局局長都被大水沖走，一度失聯，直到下午才被民眾救起，所幸身體沒有大礙，已經回到家中。21晚間，主人公趙建彪也現身回應，闢謠自己並非「被洪水沖走」，也還原他的真實經曆。

據《中國氣象》報導，7月20日上午9時，雨勢漸強。趙建彪要出門參加市防汛調度會，現場匯報重要氣象信息，包含當前實時降水情況、後續降水預測以及短時臨近的降雨預報結果。

會議結束後，趙建彪仍要趕回氣象局，回氣象局的這條路，他最熟悉不過，平時開車僅需15分鐘。這一天，趙建彪沿著石河路一路向北，前方地勢越來越低，「突然，水勢變得非常大，車一下就給沖到旁邊的溝裡。溝旁邊是地勢更低的一片樹林，積水比路上的水還要深，水流又很急！我的車當時就飄起來了，跌跌撞撞地，隨著洪水一直往下沖。」

趙建彪立即採取了一系列自救措施，他用力把車玻璃跺碎，趁著車輛還有電，及時打開天窗，隨後踹開車門，爬上車頂，開始向周圍呼救。而網傳他本人被洪水沖走，他認為其實不夠准確，2個小時後，他的呼救聲終於被村民聽見。

由於從車內逃離時，眼鏡被洪水沖走，趙建彪只記得，當時有一個模糊的身影接近，最先發現了他，並呼喊來了更多人幫忙。事後他了解到，有二三十名村民，一端把繩子纏在胳膊上，另一端纏在樹上，就這樣一點點地接近他。抓住這根繩子，趙建彪成功被拉了上來，「非常感謝他們，冒著生命危險施以援手。」

「只受了一點皮外傷，人沒大礙，」趙建彪說，洪水稍退，他就離開了村民家。平安返回後，他在手和胳膊的劃痕上簡單處理後，便又投入工作中。

此外，據陸媒報導稱，受到暴雨影響，鞏義市多地通信光纜被沖斷、基地台及機房遭泥石流掩埋，多個電線竿被沖倒，導致多個區域通信阻斷，官方網站上的降雨資訊超過10小時無法更新。

該氣象台也回應，由於氣象觀測場建在山上，暴雨對氣象設備影響不大，目前，數據採集正常，可以通過電話將雨量上報省氣象局。面臨的困難是，在陸續斷電斷網的情況下，工作人員只能使用4G網卡進行傳輸，其間，由於網路信號中斷，同時下山的道路出現滑坡、坍塌，工作人員無法下山，數據傳輸一度中斷。

據了解，目前鞏義電力通信仍舊存在問題。氣象工作人員需定時到山下傳送數據，靠手機編輯預報服務簡訊。