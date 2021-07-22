愛妻搭上「鄭州淹水地鐵」失蹤！夫苦尋一天一夜…等來遺體心碎

▲蘆女確認遇難。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

自7月17日以來，鄭州市連降罕見特大暴雨。7月21日下午，河南省防汛應急記者會公布消，截至目前，此次暴雨已經造成25人死亡、7人失聯。河南洛陽一名蘆姓人妻20日傍晚曾乘坐鄭州地鐵5號線，後遇地鐵進水事故，現已經確認遇難。目前，還有部分5號線乘客至今仍失聯。

據《極目新聞》報導，蘆女是洛陽人，1986年生，7月20日下午6點左右乘坐鄭州地鐵5號線，和郭姓丈夫的最後一次聯繫停留在20日下午6點04分，「她給我發了個影片，當時車廂裡的水剛沒過腳面。」

此後，郭男在網路上發布尋人信息，在微博上被轉載多次，但直到21日下午仍無信息。21日下午2時許，他說，妻子失聯時，自己因交通管制被堵在鄭州市東三環的貨車上。

據郭男描述，21日上午，他手機的通訊功能還出現故障，被救助後，找到車趕往距沙口路地鐵站最近的鄭州市第九人民醫院。郭男稱，兩人還有一個7歲大的女兒，妻子失聯至今自己非常擔心，從20日晚到現在自己也顧不上吃飯，打算繼續在醫院打聽妻子的消息。

21日下午5時許，郭男強忍悲痛通過公布，已經辨認完遺體，確認妻子遇難。

▲沙濤。（圖／翻攝自極目新聞）

此前，乘坐鄭州地鐵5號線的人員中，仍有人處於失聯狀態。7月21日下午，失聯者沙濤的妻子表示，20日下午6點多，她的丈夫沙濤自乘坐5號線後，便與她失去聯繫。

妻子稱，沙濤今年33歲，身高181公分，體重約72公斤，乘坐地鐵時身穿白色T恤黑色短褲，黑色涼鞋，「他是金融行業工作者，坐5號線上下班。昨天下午6點多，他打電話讓我報警，之後就再也聯繫不上了，我們今天去了好幾個醫院都沒找到他。」

沙濤的妻子還稱，她電話詢問過鄭州市第九人民醫院急診科的工作人員，對方回覆稱沙濤既不在傷者名單中，也不在遇難者名單中，「麻煩知道沙濤信息的人與我取得聯繫，我和孩子都在等他。」

▲肖捧捧。（圖／翻攝自極目新聞）

另外，遼寧人鄒德強、在鄭州工作的肖捧捧也處於失聯狀態。鄒德強的同事稱，20日下午，鄒德強和同事兩人均在5號線上，兩人被大水沖散，同事獲救，但一直沒能聯繫上鄒德強。肖捧捧的朋友也表示，20日下午5點多，肖捧捧和妹妹通話說自己下班後乘5號線回家，但此後一直處於失聯狀態。現在，鄒德強、肖捧捧在鄭州共同的朋友已經去過醫院和最近的安置點，也還沒獲得肖捧捧的最新信息。

▲鄒德強。（圖／翻攝自極目新聞）

7月21日下午5時許，鄭州市第九人民醫院值班室工作人員表示，若鄭州市民需要在該院尋找失聯人員，可直接與急診科聯繫，「如果急診接診了就能查出來，但如果沒有接診，暫時也無法查詢。」

鄭州市第九醫院急診科工作人員也透露，7月20日，醫院收治了鄭州地鐵內的受傷乘客，其中已有乘客不幸遇難，具體人數不便透露。不過，對於上述失蹤人員，工作人員回覆並不在遇難名單中，「先打電話報警，有消息警方會聯繫。」

該院值班室人員稱，目前確實存在查詢不到傷亡人員相關信息的可能，因收治地鐵中的傷亡人員後，這些人員曾經未在該院做過相關登記，且他們身上沒有相關的身分信息。