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不止鄭州！河南新鄉全城泡水裡「消防員托舉孕婦」慘烈災情畫面曝

▲河南新鄉（圖／翻攝自微博）

▲河南新鄉雨量刷新紀錄，全城泡在水裡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新鄉新聞網》報導，7月21日晚間，河南新鄉市區牧野站2小時降水達267.4毫米，超過鄭州20日2小時最大262.5毫米的降雨量，已造成部分街面積水嚴重。據《新鄉氣象》公布，新鄉市22日白天到夜裡有中到大雨，西部部分地區暴雨，局部大暴雨。

▲▼河南新鄉。（圖／翻攝自微博）

▲消防員轉移群眾。（圖／翻攝自微博）

在微博上，有新鄉市網友PO除了當地恐怖情形，網友「宇眾不同的Ring 」發文稱，路面的水已經倒灌到小區裡面了，「這場面真的太恐怖了，天佑我新鄉吧！！！新鄉挺住！！！ 」

▲河南新鄉（圖／翻攝自微博）

▲水灌進社區。（圖／翻攝自微博）

還有位於河南省新鄉市衛輝市清水河村的求助帖顯示，「暴雨降臨，水庫泄洪，村莊被圍，村莊四周河堤時間過久（河堤修建時間為上次發大水時修建，大概為96年）隨時都會決堤，一旦決堤全村人都要遭難，村里人出不去，村外最淺水位大概在一人深，水流很急，照片為白天村內水位。」

▲▼河南新鄉。（圖／翻攝自微博）

▲民眾困水中。（圖／翻攝自微博）

此外，據媒體報導，受暴雨影響某粉廠家屬院中有群眾被困，新鄉消防出動緊急救援。被困群眾中，有年過九旬，癱瘓在床的老人；有足月待產，行動不便的孕婦。通報顯示，消防員接力救援，托舉搬運，置身水中，曆時1個半小時將群眾安全轉移。

▼路上車全被淹沒。（圖／翻攝自微博）

▲河南新鄉（圖／翻攝自微博）

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