花蓮男無「罩」禁區垂釣極隱密！警「攀繩越石壁」開2張罰單

▲男子未戴罩又闖禁區垂釣，殊不知員警已悄悄來到身後。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局水源派出所日前執行巡邏勤務行經秀林鄉砂婆噹溪，當場查獲一名年約54歲的陳姓男子未戴口罩在溪邊垂釣，明顯違反三級警戒管制規定，警方當場予以取締，並函報花蓮縣衛生局裁罰。

警方表示，7月13日微解封後花蓮縣部分景點有條件開放，但為防止戲水遊客湧入造成防疫破口，秀林鄉公所公告持續封閉包括「翡翠谷」、「砂婆礑溪」、「清水溪」、「三棧溪」、及「崇德海岸」等區域，並配合全國警戒，在7月26日以前暫停開放。

▲男子發現員警要收竿及魚簍已來不及了。

為防止遊客闖入管制區域，微解封後水源派出所持續加強巡邏稽查勤務，日前上午6時許，員警發現一部機車停在管制區內，直覺有異，於是進入砂婆噹溪展開搜巡，由於山徑崎嶇難行，警方以繩索攀越石壁才終於抵達溪床，果然發現一名男子正在溪邊垂釣。

▲員警當場宣導微解封相關規範並開單裁罰。

溪水潺潺，男子當時一人手持釣竿正等著魚兒上鉤，沒想到螳螂捕蟬黃雀在後，員警突然出現先是讓男子嚇了一跳，雖連忙收起釣竿及魚簍已來不及，由於男子擅闖管制區域又未戴上口罩，違反三級警戒規定事實明確，警方最後依法將他函報裁罰。

吉安警分局強調，目前秀林鄉翡翠谷及砂婆噹溪並未解封，依據傳染病防治法第37條的規定，違反主管機關公告禁止區域的管制措施，可處新台幣三千元以上，一萬五千元以下罰鍰，呼籲民眾切勿擅闖，以免受罰。

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