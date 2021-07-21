知名足球球評石明謹違法兼職案　遭判降級並罰款20萬元

▲石明謹遭懲戒法院認定違法兼職，判降級改敘並罰款20萬元。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名足球球評石明謹，因擔任台北市交通警察大隊萬華分隊警員，被檢舉疑似違法兼職擔任球評，移送懲戒法院議處。懲戒法院21日作出判決，認為他擔任電視球評多達190次，領取283萬餘元的車馬費，已經是「經常、持續之行為為同一目的之社會活動」，確實違法兼職，因此判決降一級改敘，併罰款20萬元。

石明謹在電視台中長期擔任足球球評，包含世界盃足球賽、歐洲國家盃、歐洲足總盃等，大小國際足球賽事，都可以看到他擔任球評、講論賽事。不過他真實的身分是員警，在台北市交通大隊萬華分隊任職，負責處理大小車禍案件。而他去年遭到檢舉，任職期間延宕車禍案件又違法兼職，交通大隊隨即發布聲明，表示對他記過、申誡，另外也函送台北市政府議決，最後交由懲戒法院議處。

懲戒法院在21日作出判決，僅針對違法兼職部分審理。懲戒法院判決指出，石明謹1997年7月1日起至2013年2月24日止，在交通大隊大安分隊任職；2013年2月25日起配賦到萬華分隊，身分為公務員。由於他任職期間未經機關許可，從2011年到2018年間止，擔任電視台足球球評，總計出席190次，領取車馬費283萬3850元。懲戒法院認為「次數甚為頻繁，且領受報酬共283萬3850元，顯係以經常、持續之行為為同一目的之社會活動，應合於上述所稱之業務。」故懲戒法院認定這是違法兼職。

此外，石明謹也在離開電視台球評後，在2019年1月10日起擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，每次出席單場會議支領出席費及交通費約1100元，迄今年5月間已出席5次，共領取5400元。懲戒法院也認為，這違反《公務員服務法》第14條之2第1項規定「公務員兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，受有報酬者，應經服務機關許可。」故這部分也是違法兼職。

最後懲戒法院認為，石明謹的行為足以讓民眾有公務員不專心公務，政府機關公務紀律鬆散之不良觀感，嚴重損害政府信譽，自有懲戒之必要，最後判處降一級改敘，併罰款20萬元。可上訴。