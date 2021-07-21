　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名足球球評石明謹違法兼職案　遭判降級並罰款20萬元

▲石明謹站台「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲石明謹遭懲戒法院認定違法兼職，判降級改敘並罰款20萬元。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名足球球評石明謹，因擔任台北市交通警察大隊萬華分隊警員，被檢舉疑似違法兼職擔任球評，移送懲戒法院議處。懲戒法院21日作出判決，認為他擔任電視球評多達190次，領取283萬餘元的車馬費，已經是「經常、持續之行為為同一目的之社會活動」，確實違法兼職，因此判決降一級改敘，併罰款20萬元。

石明謹在電視台中長期擔任足球球評，包含世界盃足球賽、歐洲國家盃、歐洲足總盃等，大小國際足球賽事，都可以看到他擔任球評、講論賽事。不過他真實的身分是員警，在台北市交通大隊萬華分隊任職，負責處理大小車禍案件。而他去年遭到檢舉，任職期間延宕車禍案件又違法兼職，交通大隊隨即發布聲明，表示對他記過、申誡，另外也函送台北市政府議決，最後交由懲戒法院議處。

懲戒法院在21日作出判決，僅針對違法兼職部分審理。懲戒法院判決指出，石明謹1997年7月1日起至2013年2月24日止，在交通大隊大安分隊任職；2013年2月25日起配賦到萬華分隊，身分為公務員。由於他任職期間未經機關許可，從2011年到2018年間止，擔任電視台足球球評，總計出席190次，領取車馬費283萬3850元。懲戒法院認為「次數甚為頻繁，且領受報酬共283萬3850元，顯係以經常、持續之行為為同一目的之社會活動，應合於上述所稱之業務。」故懲戒法院認定這是違法兼職。

此外，石明謹也在離開電視台球評後，在2019年1月10日起擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，每次出席單場會議支領出席費及交通費約1100元，迄今年5月間已出席5次，共領取5400元。懲戒法院也認為，這違反《公務員服務法》第14條之2第1項規定「公務員兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，受有報酬者，應經服務機關許可。」故這部分也是違法兼職。

最後懲戒法院認為，石明謹的行為足以讓民眾有公務員不專心公務，政府機關公務紀律鬆散之不良觀感，嚴重損害政府信譽，自有懲戒之必要，最後判處降一級改敘，併罰款20萬元。可上訴。

ET快訊
1500萬劑BNT開放12-18歲施打　蔡英文：讓年輕人也能
婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見最後一面
每班載客數剩4人！阿羅哈客「這路線」將停駛1個月
聽障爸失業3個月！他要求履歷「遭3字回擊」臉秒垮：沒錢剛好
疫苗覆蓋率近24%「怎麼衝這麼快？」　網揭1關鍵：台人世界出
烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性
快訊／宜蘭轎車碰撞小貨車！「車頭爛毀」駕駛座濺血跡
老公搭上「淹水地鐵」後失蹤！她跑遍醫院「快24小時還找不到人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見姊最後一面

台中碰瓷哥抓到了！故意摸車門假摔　硬拗車主賠3600涉詐欺

快訊／宜蘭轎車碰撞小貨車！「車頭爛毀」釀3傷　送醫救治中

知名足球球評石明謹違法兼職案　遭判降級並罰款20萬元

快訊／汐萬路三段重機騎士墜7米邊坡雙腿骨折　警消架梯垂降救人

轎車擦撞機車女騎士倒地　駕駛直接開走吃肇逃官司

16歲妹遭阿兵哥誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、國外AV網

送手遊寶物誘使2少女拍攝猥褻照片　渣男二審遭判8年

快訊／疑妻討客兄！文山區財政部稽徵所旁莽男持鐮刀砍保全員

女大生偷交男友！爸崩潰逼休學　再告他「妨害家庭、性侵」

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見姊最後一面

台中碰瓷哥抓到了！故意摸車門假摔　硬拗車主賠3600涉詐欺

快訊／宜蘭轎車碰撞小貨車！「車頭爛毀」釀3傷　送醫救治中

知名足球球評石明謹違法兼職案　遭判降級並罰款20萬元

快訊／汐萬路三段重機騎士墜7米邊坡雙腿骨折　警消架梯垂降救人

轎車擦撞機車女騎士倒地　駕駛直接開走吃肇逃官司

16歲妹遭阿兵哥誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、國外AV網

送手遊寶物誘使2少女拍攝猥褻照片　渣男二審遭判8年

快訊／疑妻討客兄！文山區財政部稽徵所旁莽男持鐮刀砍保全員

女大生偷交男友！爸崩潰逼休學　再告他「妨害家庭、性侵」

《黑寡婦》上映第二周「北美票房暴跌7成」！　戲院公會怒轟迪士尼：策略失當

公股銀攻信託！　台企銀與長照機構跨業結盟

兄弟與富邦新莊下大雨宣布延賽　復賽後第4場延賽

張喜凱被攻破！統一3安灌3分　首局統一3比0樂天

跆拳道蘇柏亞24日打頭陣　劉祖蔭相信臨場發揮

24歲美女主播高燒確診！曾和劈6女男主播過夜…趴趴走行程被挖出

解封前先甩肉！專家激推「10大食物」超燃脂　2關鍵吃出易瘦體質

1500萬劑BNT開放12-18歲施打　蔡英文：讓年輕人也能打疫苗

精英電腦換血　大同董事鍾依文接新任董座

桌球男女團籤表出爐　真正考驗在8強戰

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

槓吳宗憲里長當街被打！爆粗口遭2男痛毆

快訊／基隆女墜樓！詭異「單腳倒掛」6樓遮雨棚

嘉義雞肉飯提早解封？疑似小老闆「無罩包飯」

7度激戰已婚主管！她被抓包扯喊：性器只進去一半

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

快訊／18歲男騎車載女友自摔　撞上對向車亡

16歲妹遭阿兵哥誘拍自摸片！畫面流入300人↑大群

女友姊妹淘欠債不還　他動手還搶哀鳳

飛機餐豬肉捲沒吃　她帶下機慘賠6位數

石明謹違法兼職　遭判降級並罰款20萬元

被打畫面曝！里長鄧長安車禍飆髒話　遭2男當街狂毆

影／他2度赴銀行要領160萬被拒　第3次火大帶律師去

快訊／台64線「5車連環撞」！車流嚴重回堵

更多熱門

相關新聞

誘使2少女拍攝猥褻照片　二審判8年

誘使2少女拍攝猥褻照片　二審判8年

新竹林姓男子透過手機遊戲「第五人格」結識多名未成年少女，並以送手遊寶物為幌子，誘使少女拍下裸露下體、胸部，甚至是自慰的猥褻影片，傳送給自己，保留觀賞。檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條》提起公訴，一審將他判刑8年。上訴二審後，高院二審21日也將他判刑8年。可上訴。

牡丹灣villa群聚案　陳政聞等15人還未繳錢或提訴願

牡丹灣villa群聚案　陳政聞等15人還未繳錢或提訴願

與女友吵架竟抓胸洩憤　二審判刑9月

與女友吵架竟抓胸洩憤　二審判刑9月

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

被害妄想男駕車狠撞工人　判刑7年半定讞

被害妄想男駕車狠撞工人　判刑7年半定讞

關鍵字：

法律人權球評兼職交通警察足球懲戒法院降級罰款

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

726降級不解封！陳時中14:00說明

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面