這3區連下60小時！烟花轉彎若偏西　暴風圈罩北台範圍變大

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，包括新北、台北、基隆、宜蘭等地仍有機會受到中度颱風烟花暴風圈邊緣影響，如果路徑在轉彎的過程中稍有調整，暴風圈影響陸地的範圍也會變化，稍偏西一點的話，涵蓋北台灣的範圍會變大，稍偏東一點的話，也可能完全碰不到陸地。氣象專家吳德榮則提醒，周五台灣在暴風圈邊緣，北台慎防風雨，最大雨量在桃竹苗山區。

▲氣象局觀測，烟花今上午8時中心位置在台北的東南東方約490公里海面上。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇21日深夜在臉書說，預期24小時內烟花颱風仍將沿著季風低壓槽緩慢西進，趨向宮古島至石垣島之間的海面，接著太平洋高壓引導接手，將開始往西北方向偏轉，速度也將逐漸加快，周五到周六間通過台灣東北方海面後，趨向大陸浙江沿岸到長江口一帶。

吳聖宇指出，依照這個路徑，最接近台灣的時間落在周五下半天到周六上半天之間，暴風圈邊緣將掠過台灣東北部，包括新北、台北、基隆、宜蘭等地仍有機會受到暴風圈邊緣影響；如果路徑在轉彎的過程中稍有調整，暴風圈影響陸地的範圍也會變化，稍偏西一點的話，涵蓋北台灣的範圍會變大，稍偏東一點的話，也可能完全碰不到陸地，仍有微調的空間，但應該不會再有大的變化。

▼烟花進逼中。（圖／氣象局）



吳聖宇提醒，北部、東北部以及中部山區受影響最大，降雨時間自周三晚起到周六，仍將長達48-60小時，其中北部山區日累積雨量可達豪雨或以上等級，東北部山區日累積雨量可達大雨或豪雨等級，中部山區日累積雨量預估也可達大雨等級，若路徑靠近台灣一些，雨量也會更多一點。

吳聖宇表示，南部地區整體受颱風影響較小，不過山區局部單點也可能達到大雨等級，南部比較要注意的反而是周六晚間起，可能隨著颱風北上而逐漸被帶進來的西南風水氣，降雨有可能慢慢增多；從周日開始，預期西南風將連續影響數天的時間，中南部仍有較高的降雨機會，雖然未達西南氣流等級，但還是要注意局部大雨出現的可能性。

吳聖宇說，這次烟花颱風是非常不好預報的颱風，因為它位於季風低壓大環流內，跟一般的颱風不同，到目前為止太平洋高壓對它的引導並不明顯，反而是季風槽內多個擾動之間的互相干擾，在影響颱風的運動，讓子彈飛了很久，現在看起來總算比較明確一些了；為了避免預報出現大幅度的變化讓大家無所適從，所以過去幾天的預測都顯得保守，後面還需要繼續觀察，希望一切順利。

▲▼烟花進逼中。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今烟花外圍環流影響，北台灣降雨逐漸增大，桃竹苗山區在西北風迎風面有最多的雨量，應注意！降雨漸擴展至中南部，北台氣溫降明顯轉涼；周五台灣在暴風圈邊緣，北台慎防風雨，最大雨量仍在桃竹苗山區，中南部在轉西風至西南風時，雨勢亦將增大，各地都應注意防範，天氣因雨轉涼。

吳德榮表示，周六下半天北台灣將先脫離烟花的影響、風雨趨緩，中南部仍有明顯雨勢；周日起烟花遠離，並引進西南氣流，持續至下周六型態尚未改變，下周二還挾帶著「查帕卡」殘餘水氣在其中，迎風面西南部逐日皆有明顯雨勢，累積的大量降雨，有致災的可能，絕不可小覷！

氣象局發布烟花海上颱風警報，預計周五、周六降雨會更為明顯，北台灣降雨時間拉長、雨勢更大，山區還可能出現豪雨以上等級；由於海上導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，因此今天發布陸上警報機率不大，周五則要視颱風路徑，才能確定是否發布陸警，與暴風圈有無可能觸陸。