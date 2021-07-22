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颱風還在變強！暴風圈可能「擦過雙北陸地」　發陸警時間點曝

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花逐漸增強並接近台灣，中央氣象局針對東半部海面發布海上警報，預計明後兩天降雨會更為明顯，北台灣降雨時間拉長、雨勢更大，山區還可能出現豪雨以上等級。由於海上導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，因此今天內發布陸上警報機率不大，明日則要視颱風路徑才能確定是否發布陸警與暴風圈有無可能觸陸。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲颱風今日移動速度慢，明日將北轉通過東北方海面。（圖／氣象局）

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氣象局預報員謝佩芸表示，颱風在今早8點位於台灣東方海面，距離台北約490公里，暴風半徑200公里，由於海上導引氣流不明顯，颱風移動速度慢，明早仍會在宮古島南方海面，由於該海域溫度高，可以提供發展能量，因此颱風今日內仍會逐漸增強，不過靠近台灣時仍會以維持中度颱風強度機率較高。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局發布海上警報。（圖／氣象局）

明天開始北方太平洋高壓消退，颱風將北轉加速移動，明後天通過台灣東北方海面，距離台灣最為接近，各地風雨也會更明顯。颱風環流今日已開始為台灣帶來降雨，尤其是北台灣降雨時間越來越長、雨勢更加明顯，氣象局也已發佈豪、大雨特報，受第6號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(22)日新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，臺中以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

除了迎風面的北台灣降雨最明顯，北部山區將出現豪雨，而中南部雖然目前雨量相對少，但環流也將往中南部移動，中南部會出現間歇性降雨，隨著颱風接近後颱風降雨機率再提高。

由於颱風今日移動速度慢，明後天才會通過台灣東北方外海，在通過外海期間暴風圈邊緣距離東北部、雙北陸地相當接近，不過因為導引氣流不明顯，所以颱風北轉時角度若稍微偏東遠離台灣，暴風圈就不會影響陸地，今天內發布陸警機率不高，明日則要視颱風北轉角度評估是否發布。

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明，颱風逐漸靠近，各地雨勢都會越來越明顯。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

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