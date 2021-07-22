LIVE／最快今晚陸警！烟花暴風圈掠台　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

中央氣象局今（22）日清晨對苗栗以北、宜蘭縣發布豪大雨特報。氣象局預報員黃恩鴻表示，不排除今天半夜到周五清晨，發布中度颱風烟花陸上警報，但若烟花路徑再北偏，也可能不發陸警。氣象局於上午08：40舉行記者會說明颱風最新動態。

烟花海上警報已發布，氣象局觀測，烟花今晨5時中心位置在台北的東南東方約500公里海面上，向西轉西北西緩慢進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲烟花颱風已發布海警。（圖／氣象局）

黃恩鴻指出，今受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，北部山區有局部豪雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻提醒，周五、周六颱風影響最大，中部以北、東北部地區及南部山區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北部山區最明顯，有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

黃恩鴻說，烟花颱風路徑有變動，今晨最新一報和半夜相比又稍微往北，預估從北部海面東側通過，暴風圈會掠過北台灣陸地，不排除在今半夜到周五清晨發陸警，但若未來路徑又往北一些，可能連陸警都不發。