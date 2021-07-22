快訊／9縣市豪大雨！烟花小跑步→走路　鄭明典：還會緩慢一陣子

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天上午（22日）8時25分對台中以北、宜蘭發布豪大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今中度颱風烟花外圍環流影響，北台灣降雨逐漸增大；周五台灣在暴風圈邊緣，北台慎防風雨，最大雨量在桃竹苗山區。氣象局長鄭明典和天氣風險公司總經理彭啟明則說，烟花走很慢。

豪雨特報：新竹縣、苗栗縣

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、台中市、宜蘭縣



[廣告]請繼續往下閱讀...

▼烟花龜速中。（圖／翻攝RAMMB）



氣象局發布豪大雨特報指出，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲鄭明典說，烟花颱風移動緩慢！（圖／翻攝鄭明典臉書）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花朝台灣緩慢接近中，預測路徑轉向北北西，穿過宮古、石垣之間，代表預測路徑的不確定性的紅框範圍雖較縮小，但仍較一般偏大；分析此資料若只執著在預測路徑，而忽視「不確定性」範圍的紅框，則此資料的優點並未被完整發揮。

吳德榮說，周二的預測路徑曾經是直撲北台灣，但若只去分析這條路徑所帶來的嚴重威脅，則傳達的訊息是有偏差的，因為紅框在科學上不但反映其他的可能（包括轉向北北西，穿過宮古、石垣之間的路徑），且反映預測路徑會被頻繁修改；故當預測果有大幅調整，而與嚴重威脅的分析產生落差時，該去檢討的是此不確定性的資料，當時是否已被完整的詮釋？還是部分被刻意忽略？

▲▼烟花最新路徑預測。（圖／氣象局）



吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今烟花外圍環流影響，北台灣降雨逐漸增大，桃竹苗山區在西北風迎風面有最多的雨量，應注意！降雨漸擴展至中南部，北台氣溫降明顯轉涼；周五台灣在暴風圈邊緣，北台慎防風雨，最大雨量仍在桃竹苗山區，中南部在轉西風至西南風時，雨勢亦將增大，各地都應注意防範，天氣因雨轉涼。

吳德榮表示，周六下半天北台灣將先脫離烟花的影響、風雨趨緩，中南部仍有明顯雨勢；周日起烟花遠離，並引進西南氣流，持續至下周六型態尚未改變，下周二還挾帶著「查帕卡」殘餘水氣在其中，迎風面西南部逐日皆有明顯雨勢，累積的大量降雨，有致災的可能，絕不可小覷！

鄭明典在臉書說，烟花颱風移動緩慢！這種緩慢移動狀態還會持續一陣子，所以台灣的天氣狀態也會持續一陣子不太有變化，颱風訊息和相關天氣描述請看氣象局官網！

▲▼9縣市豪大雨。（圖／氣象局）



彭啟明則在臉書指出，緩慢牛步的烟花颱風，從會喘的小跑步，現在是走路而已；烟花如預期將在宮古島和石垣島間往西北轉，早一點轉或到石垣島才轉，對台灣影響不同，目前預測上可能早點轉；周三他們在解釋時，用車子的擦撞「Kiss or Touch」，來形容不同的程度。

氣象局對東半部海面發布烟花海上颱風警報，預計周五、周六降雨會更為明顯，北台灣降雨時間拉長、雨勢更大，山區還可能出現豪雨以上等級；由於海上導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，因此今天發布陸上警報機率不大，周五則要視颱風路徑，才能確定是否發布陸警，與暴風圈有無可能觸陸。