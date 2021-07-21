北部感受風雨！烟花颱風動向有變…彭啟明曝「明後天放假」可能性

▲烟花颱風路徑。（圖／中央氣象局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

烟花颱風動向於21日「90度大轉彎」往北修正，登陸機率下修，預估周五開始，在宮古島或石垣島附近，會開始由原本的西行急轉向西北。對此，天氣風險公司總經理彭啟明表示，暴風圈明後天碰不到陸地，因此不會有放假與否的問題。

彭啟明在個人粉專「氣象達人彭啟明」發文，表示烟花颱風會90度轉彎，主要原因為北方的高壓的消長，但其中仍有複雜的因素，「雖然不直撲（台灣），暴風圈仍會碰觸，仍要留意，北部應該感受到風雨了，這還是前緣，明天還更多一點」。

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▲氣象局針對烟花颱風發布海上警報。（圖／氣象局）



▲烟花颱風侵台前夕，綠島柴口海岸風浪明顯增強。（圖／記者張君豪翻攝）



彭啟明說，烟花颱風的暴風圈明天及後天白天仍碰不到陸地，因此沒有可以討論「放假與否問題」的情況，周五晚到周六白天要留意風雨情況。

此外，烟花颱風目前位於台灣東方570公里海面上，持續往西逼近台灣，中央氣象局將於晚間8時30分發布海上警報；颱風外圍環流今晚逐漸影響北台灣，今晚到明天雨勢會越來越明顯，降雨頻率提高，中南部也有局部降雨，明日北部、東北部將有大雨，山區可能有豪雨，中南部、花蓮則有局部短暫陣雨，台東午後有雷雨。

▼彭啟明全文如下。（圖／翻攝氣象達人彭啟明）



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