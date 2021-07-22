烟花3小時只走了10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

記者陳俊宏／台北報導

烟花龜速，過去3小時只走了10公里！中央氣象局表示，今天（22日）發布中度颱風烟花陸上警報機率不大，周五則要視颱風路徑才能確定是否發布陸警，這也讓外界關心是否有機會放颱風假？對此，民間氣象愛好則認為，沒有陸警就沒有放假的問題。

▲「台灣颱風論壇」表示，過去烟花颱風幾近滯留。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



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氣象局觀測，烟花今上午8時中心位置在台北的東南東方約490公里海面上，向西轉西北西緩慢進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。根據資料，烟花過去3小時只走了10公里。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書今表示，過去烟花颱風幾近滯留，但預期周五起，將朝東北部外海加速前進，發不發陸警待觀察，但機率降低中，沒有陸警，就沒有放假的問題。

▲▼烟花進逼中。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）



文中提到，北部、東部直接面對外圍環流，風雨一陣陣至周六，尤其北部山區雨勢較大，中南部愈往南走，影響愈小，但各地沿海仍有強陣風。

「台灣颱風論壇」說，烟花颱風北上後，帶來西南風的預測仍舊持續，但西南風強弱，或有沒有西南氣流，要看颱風離開後的走向而定；無論如何，中南部周末後轉多雨是確定的，差別只在雨勢多寡，這颱風預報的難，不因它不來而結束。

「台灣颱風論壇」指出，另外，查帕卡颱風已經減弱，會不會敗部復活，得看它自己造化，有回到海上就還有機會，在它真正復活前，討論走向都是多餘的。

氣象局對東半部海面發布烟花海上颱風警報，預計周五、周六降雨會更為明顯，北台灣降雨時間拉長、雨勢更大，山區還可能出現豪雨以上等級；由於海上導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，因此今天發布陸上警報機率不大，周五則要視颱風路徑，才能確定是否發布陸警，與暴風圈有無可能觸陸。

▲▼烟花最新路徑預測。（圖／氣象局）

