竊住戶個資狂辦紓困貸款　神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

▲謝姓男子偽造身分應聘高雄一處社區大樓管理員，再冒用住戶身分申貸及租車，被害人損失金額初估達上百萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名謝姓通緝犯，利用在大樓當管理員機會，冒用住戶身分申貸及租車，以及勞工紓困貸款也不放過，還變更印鑑盜領存款，讓無辜住戶損失超過上百萬元，警方順利將他逮捕歸案，15日下午由警方解送至高雄看守所歸案服刑。

▲警方查扣遭盜用身分的金融卡等證件。（圖／記者洪靖宜翻攝）



高雄一名吳姓民眾發現從今年4月份，有人假冒他的身分，分別向銀行申請信用卡貸款各20萬、或是以他的名義身分申辦多家電話門號及租車，甚至還到鳳山區某保險公司申辦保險單貸款35萬、苓雅區某銀行辦理勞工紓困貸款10萬元，沒想到7月又發現他的身分證件遭偽造，到金融機構以假冒遺失變更印鑑方式，將戶頭內8萬3000元現金提領一空。



報案後警方組成專案小組，循線調閱監視器畫面影像，鎖定一名58歲的謝姓犯嫌，不過他相當狡猾，還持偽造吳姓被害人身分證件，掩飾身分租車，經長期埋伏守候終於等到他再次前往車行租機車，員警將人逮捕後發現謝嫌因偽造文書及恐嚇取財案由高雄地檢署發佈通緝中，當場查扣偽造被害人證件及贜款3萬6800元，另外還有有劉姓被害人信用卡等證物，以及在他的租屋處查扣偽造身分證件所使用印表機等器具。

▲嫌犯利用影表機偽造身分證件。（圖／記者洪靖宜翻攝）



經查，謝嫌多次偽裝冒充被害人身分去電金融機構，以虛報遺失方式，再臨櫃辦理被害人登記印鑑變更，或是冒名申辦免費電信門號手機，造成被害人損失金額初估上百萬。

▲謝嫌被逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

原來謝姓嫌犯利用偽造他人身分應徵，從去年12月份至今年4月初擔任大樓管理員期間，平日利用職務之便，鎖定住戶觀察櫃台掛號郵件，取得住戶身分個人資料後，拍照並進行後續偽造。謝嫌經偵訊後坦承因通緝在案，經濟困頓，才會偽造被害人證件進行詐欺犯罪，被依涉嫌偽造文書、詐欺等罪嫌移送高雄地檢署，15日下午由警方解送至高雄看守所歸案服刑。

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