高雄阿伯迎財神急刮彩券　1失誤先成散財童子！小賊當面騎走機車

▲老翁（紅圈）發現車被偷騎走了，立刻追了出來，但只能目送離開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓老翁，因為下大雨無法騎機車回家，以為這是老天爺給的「發大財」啟示，所以就彩券行內玩起了刮刮樂，結果沒想到一名李姓男子發現機車鑰匙沒拔，就在他的眼皮底下大膽的騎走機車，老翁發現狂喊要追都來不及，最後警方循線找到這名李姓男子，被逮的時候，還跟警察說：「我鑰匙不見了」，讓員警很傻眼。

20日下午2點多，陳姓老翁騎機車遇上了大雨，剛好就在一家彩券行的門口，陳姓老翁以為應該是老天爺給他的「發大財」啟示，所以就進到彩券行玩刮刮樂，結果他忘了把鑰匙拔起來，另外一名李姓男子看到這一幕，當場就跳上機車跑了，陳姓老翁雖然發現這個情況，追出去已經來不及了，只能目送李姓男子離開。

▲老翁發現車被偷騎走了，立刻追了出來，但只能目送離開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓男子被抓之後，意圖想跑，結果警方控制在地上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳姓老翁報警之後，警方開始追查李姓男子的蹤影，比對上百隻監視器畫面，雖然李姓男子在離開沒有多久之後，就換掛車牌，但是還是被警方掌握，最後在三民區一家診所外頭，抓到了人！只是他當下還跟警方表示自己找不到機車鑰匙，意圖裝傻！

就這樣耗了十分鐘，眼見騙不過員警，李姓男子只好乖乖拿出鑰匙，打開機車車廂讓員警搜查，不過他一度還想掙脫落跑，還好員警夠機警，當場壓制上銬。他向警方表示自己偷車也是「神明指示」，因為他也是剛好騎到這裡，機車壞了，看到有人把機車鑰匙就插在機車上，他認為是老天爺給的好機會，所以就騎走了。

8個小時內就破案，讓陳姓男子一度還以為是詐騙集團，接到電話時還不敢相信，警察「效率」會這麼快，這個答案讓員警一時間哭笑不得！只能提醒再提醒，「鑰匙」千萬別在插在機車上頭，離開時就拔走，別貪圖一時方便，讓竊賊有機可趁。