快訊／皮膚科醫師隱匿確診遭健身房求償160萬　北市府回應了

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府20日公布一名「皮膚科職業醫師」案15493因隱匿疫情被衛生局開罰16萬，而其足跡曾到過World Gym長春店，使得該店停業三天，業者揚言向他求償160萬。對於北市是否提供該案身分？副市長黃珊珊21日表示「不可能」。她也說，全國1萬多確診者，每個都被告的話，以後就不會有人說出足跡了，從法跟情理的角度，台灣人還是應該要互相包容。

黃珊珊21日下午在北市防疫記者會上被問及，昨天隱匿足跡與職業的確診者，最後被北市開罰16萬元，最後定案這金額的考量為何？健身中心要對這皮膚科醫師求償3天停業損失160萬，但卻無法得知該人身分，請問北市願意提供資訊嗎？

黃珊珊21日下午在北市防疫記者會上表示，北市已經將近5千位確診者、全國則有一萬多位確診者，政府都認真保護他們的隱私，沒有一個人願意染疫，就像萬華也不想成為疫區，所以我們不可能提供個人隱私資料給任何人。

黃珊珊說，政府如果去做停業要求，是政府基於公權力來做防疫作為，台灣是同島一命，沒人故意隱匿疫情，這案子被處罰原因是因為他隱匿身分跟足跡，但是他去任何場所，其實當時並不知道自己確診。

黃珊珊強調，這部分《傳染病防治法》是一個重要法律，因為給政府很多公權力防堵疫情，但不會讓這些停業的地方產生請求權，不然全國1萬多確診者，每個都被告的話，以後就不會有人肯說出他自己的足跡了，從法的角度、從情理的角度，台灣人還是應該要互相包容。

▼北市確診皮膚科醫師的疫調足跡。（圖／北市府提供）