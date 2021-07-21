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台中碰瓷哥抓到了！故意摸車門假摔　硬拗車主賠3600涉詐欺

▲▼台中一名男子故意摸車門然後假摔詐財，警方循線逮捕依詐欺送辦。（圖／記者爆料網提供）

▲台中一名男子故意摸車門然後假摔詐財，警方循線逮捕依詐欺送辦。（圖／記者爆料網提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區大智路16日發生一起假車禍真詐財案件，一男子騎機車靠近路邊一輛自小客車，正當車主開門時，該男子故意以手碰觸車門再自行摔倒，然後向車主索討賠償，影片PO上網後，台中警方積極偵辦，找到巫姓受害車主和黃姓機車男，巫男坦承當場給了3600元作為眼鏡賠償費，黃男則供稱沒錢吃飯才隨機下手，警方除依詐欺罪嫌送辦外，也深入追查是否涉及他案。

▲▼台中一名男子故意摸車門然後假摔詐財，警方循線逮捕依詐欺送辦。（圖／記者爆料網提供）

45歲的黃男16日下午騎經大智路、和平路口時，見巫男打開自小客車車門準備上車離去，黃男故意伸手摸了一下車門後，人車便往車前摔倒，假動作全被後方車子的行車紀錄器拍下並PO上網，引發民眾一陣撻伐，警方也立即偵辦。

▲▼台中一名男子故意摸車門然後假摔詐財，警方循線逮捕依詐欺送辦。（圖／記者爆料網提供）

警方循線找到被害的巫姓駕駛，巫男表示，當時車子都還沒發動，怎麼可能會撞到人？但還是有上前去扶黃男，且詢問有無受傷，黃男則說眼鏡壞了，要求賠償，由於巫男工作因素無暇和黃理論，也沒有報警，當場掏出3600元後離去，直到警方上門才說出過程。

警方調閱路口監視器透過機車車牌找到前科累累的黃男，黃男坦承所為，供稱因為沒錢買便當，上街隨機找下手目標，訊問後將黃男違反詐欺罪嫌函送台中地檢署偵辦。

至於發生在這月2日雙十路二段同樣的碰瓷手法，是否也是黃男所為，警方已深入追查。

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