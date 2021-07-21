烟花登陸前先囤物資！汐止好市多「結帳區打結」人潮塞爆

▲烟花颱風登陸前夕，汐止好市多湧入人潮採購物資。（圖／記者張凱喨攝）



記者黃可昀／綜合報導

中度颱風「烟花」逐漸接近台灣，預估周五、周六的風雨最猛烈，今天（21）新北汐止好市多就出現搶購人潮，光從排隊區大打結的景象就可看出有多少客人，大家都趕在颱風登陸前先搶物資。

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▲汐止好市多上午就塞滿人。（圖／記者張凱喨攝）



《ETtoday新聞雲》記者今天上午直擊好市多汐止店，剛開店沒多久就已經塞滿人，觀察民眾的購物車發現，大家都是買一些泡麵、餅乾等乾糧，還有衛生紙等生活必需品。受到烟花颱風的影響，稍早部分區域出現短暫性降雨，明天就會接近東北部近海與陸地，越晚雨勢會越大，民眾趁暴雨前趕快到大賣場囤物資，為颱風待在家做準備。

▲滿滿結帳人潮。（圖／記者張凱喨攝）



事實上，現在仍處於三級警戒，即使沒有颱風，民眾仍要待在家減少非必要外出，不過遇到颱風大家還是習慣提早準備糧食，以免風雨過大無法外出買食物。從照片中來看，每個人在逛賣場、排隊結帳時都有戴好口罩，不過人潮實在太多，很難維持1.5公尺的社交距離。

▲民眾忙著搬運生鮮食品與零食。（圖／記者張凱喨攝）



中央氣象局指出，預計今天（21）晚上就會發布海上警報，明天（22）下半天陸上警報，北台灣從今天開始受到颱風環流影響，雨勢越晚會越大，周五、周六中部以北、東半部會出現局部大雨，估計一天降雨量200毫米。基隆市長林祐昌宣布，因應颱風侵襲，23、24日基隆市暫停施打疫苗，市府會另外寄簡訊提醒更改預約時間。