「媽祖加持」保平安　安平開台天后宮致贈防疫口罩

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位，希望能為防疫前線的「防疫警察」盡一份心力。

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國內新冠肺炎疫情趨緩，各行各業也已準備迎接解封，但第一線防疫人員仍不可鬆懈，對於各種突發狀況仍需維持高度警戒，尤其口罩仍是最重要的防疫物資。台南安平開台天后宮21日下午捐贈6000個可重覆使用的防護性口罩給安平區5個單位人員使用，且每個口罩右邊周沿印有「POLICE」警察的口罩，表示這些為民服務的人員每位均是「防疫警察」，感謝這些人員在疫情時期的為防疫付出。安平開台天后宮所捐贈安平區公所、市警第四分局、安平戶政務所、安平衛生所及安平里長聯誼會等5個單位。

安平開台天后宮主委盧友禮說，這批口罩是以不織布製成，符合經濟部標檢局防疫國標CNS14755 D3等級，可水洗重複使用的而榮獲國家品牌玉山獎、經濟部正字標記、經濟部MIT微笑標章及多項專利殊榮，是可防空污、抗油煙，室內戶外都可達到完整保護，可水洗、酒精清潔，達到減量使用，提供警員防護又為環保盡一份心力，且顏色、圖騰設計符合警察形象，既能防護又不失警員威嚴形象。他感謝安平公務人員的付出，才能將確診的偷渡客擋在安平外海，否則這些人上岸，將是台灣防疫的另一大破口。

安平區長賴青足說，感謝安平開台天后宮的付出，讓大家戴在臉上溫暖在心，在防疫上，區公所也配合衛生單位，也是全體總動員，希望安平能真正平安。

第四分局分局長甘炎民說，口罩是第一線值勤最重要的防疫物資，天后宮致贈的PTFE薄膜口罩貼合臉型，透氣性、防護性俱佳，配戴起來不但外觀有精神，舒適設計適合員警值勤時長時間配戴，口罩上的「POLICE」文字設計更能突顯警察執勤時的專業性，讓每位員警出勤時都能感受到來自「媽祖加持」的用心與貼心。

安平開台天后宮平時即熱心公益，尤其對於弱勢團體相當照顧，時常與安平地區六角頭廟發起公益認捐活動，發揚天上聖母悲天憫人之心。早期醫療不發達，宮廟身為百姓的信仰支柱，本就在心靈上與民眾一起對抗疫病，除配合政府防疫外，也一直思考如何用宮廟的力量，提供實質的助力。

安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明表示，本次致贈的防疫口罩經過天上聖母加持，考量到員警執勤時口罩長期覆蓋臉部，豔陽下流汗濕熱，選擇乾爽舒適的口罩提供員警使用，因此規劃由廟方以「媽祖加持」的口罩，希望員警不僅在配戴時能夠有效保護身體健康，更能保佑值勤平安。

甘分局長也特地頒發感謝狀，感謝安平開台天后宮的加持，「媽祖守護員警健康，員警保護民眾安全」，希望新冠疫情能夠早點結束，安平地區能一切平安。

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