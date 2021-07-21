　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「媽祖加持」保平安　安平開台天后宮致贈防疫口罩

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位，希望能為防疫前線的「防疫警察」盡一份心力。

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內新冠肺炎疫情趨緩，各行各業也已準備迎接解封，但第一線防疫人員仍不可鬆懈，對於各種突發狀況仍需維持高度警戒，尤其口罩仍是最重要的防疫物資。台南安平開台天后宮21日下午捐贈6000個可重覆使用的防護性口罩給安平區5個單位人員使用，且每個口罩右邊周沿印有「POLICE」警察的口罩，表示這些為民服務的人員每位均是「防疫警察」，感謝這些人員在疫情時期的為防疫付出。安平開台天后宮所捐贈安平區公所、市警第四分局、安平戶政務所、安平衛生所及安平里長聯誼會等5個單位。

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平開台天后宮主委盧友禮說，這批口罩是以不織布製成，符合經濟部標檢局防疫國標CNS14755 D3等級，可水洗重複使用的而榮獲國家品牌玉山獎、經濟部正字標記、經濟部MIT微笑標章及多項專利殊榮，是可防空污、抗油煙，室內戶外都可達到完整保護，可水洗、酒精清潔，達到減量使用，提供警員防護又為環保盡一份心力，且顏色、圖騰設計符合警察形象，既能防護又不失警員威嚴形象。他感謝安平公務人員的付出，才能將確診的偷渡客擋在安平外海，否則這些人上岸，將是台灣防疫的另一大破口。

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平區長賴青足說，感謝安平開台天后宮的付出，讓大家戴在臉上溫暖在心，在防疫上，區公所也配合衛生單位，也是全體總動員，希望安平能真正平安。

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局分局長甘炎民說，口罩是第一線值勤最重要的防疫物資，天后宮致贈的PTFE薄膜口罩貼合臉型，透氣性、防護性俱佳，配戴起來不但外觀有精神，舒適設計適合員警值勤時長時間配戴，口罩上的「POLICE」文字設計更能突顯警察執勤時的專業性，讓每位員警出勤時都能感受到來自「媽祖加持」的用心與貼心。

安平開台天后宮平時即熱心公益，尤其對於弱勢團體相當照顧，時常與安平地區六角頭廟發起公益認捐活動，發揚天上聖母悲天憫人之心。早期醫療不發達，宮廟身為百姓的信仰支柱，本就在心靈上與民眾一起對抗疫病，除配合政府防疫外，也一直思考如何用宮廟的力量，提供實質的助力。

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，21日前往台南市警四分局，致贈特殊防護用PTFE薄膜口罩一批給四分局等5個防疫單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明表示，本次致贈的防疫口罩經過天上聖母加持，考量到員警執勤時口罩長期覆蓋臉部，豔陽下流汗濕熱，選擇乾爽舒適的口罩提供員警使用，因此規劃由廟方以「媽祖加持」的口罩，希望員警不僅在配戴時能夠有效保護身體健康，更能保佑值勤平安。

甘分局長也特地頒發感謝狀，感謝安平開台天后宮的加持，「媽祖守護員警健康，員警保護民眾安全」，希望新冠疫情能夠早點結束，安平地區能一切平安。

「資生堂安耐曬高效防曬露A 3X版」

ET快訊
知名球評石明謹違法兼職！　遭判降級並罰20萬元
1500萬劑BNT簽到了！一張圖看「我打得到疫苗嗎」　覆蓋率
快訊／中颱「烟花」20:30發布海警！　環流今起掃台北
侯怡君沉默8小時首發聲！　硬起來戰小三：妳們別再說謊了
16歲妹遭誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、AV網站
河南暴雨洪災「千年一遇」！　習近平說話了
快訊／力旺總經理沈士傑　心肌梗塞辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

報名電話接不完！澎湖南方四島徵「環保小天使」　日薪1500元包吃住

尷尬！ 4種「聊天大忌」讓12星座一秒嚇跑

花蓮3300國小教職員　全面施打疫苗！接種後注意事項曝

疫情期間意願低！血量庫存嚴重不足　台北郵局7／30開辦捐血活動

美女醫自爆「常去汽車旅館」！理由曝光...網狂讚：有智慧

桃園「特殊交友圈」2個月傳40人！有人隱匿足跡　市府將開罰

畢業歌／戰況激烈！湖口高中、武陵高中差距縮小爭第一

醫護挺醫護！台東護理師芮秋為文總「給力量」音樂會獻聲

快訊／中颱「烟花」20:30發布海警！環流掃台「北北基防雨彈」

1500萬劑BNT簽到了！一張圖看「我打得到疫苗嗎」　覆蓋率將破6成

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

報名電話接不完！澎湖南方四島徵「環保小天使」　日薪1500元包吃住

尷尬！ 4種「聊天大忌」讓12星座一秒嚇跑

花蓮3300國小教職員　全面施打疫苗！接種後注意事項曝

疫情期間意願低！血量庫存嚴重不足　台北郵局7／30開辦捐血活動

美女醫自爆「常去汽車旅館」！理由曝光...網狂讚：有智慧

桃園「特殊交友圈」2個月傳40人！有人隱匿足跡　市府將開罰

畢業歌／戰況激烈！湖口高中、武陵高中差距縮小爭第一

醫護挺醫護！台東護理師芮秋為文總「給力量」音樂會獻聲

快訊／中颱「烟花」20:30發布海警！環流掃台「北北基防雨彈」

1500萬劑BNT簽到了！一張圖看「我打得到疫苗嗎」　覆蓋率將破6成

百萬人受災！河南洪患25死7失聯　官方記者會前先默哀

報名電話接不完！澎湖南方四島徵「環保小天使」　日薪1500元包吃住

半夜見愛貓三角擺陣「嘴邊叼毛球」！　他開燈秒嚇醒：哪來的啦

南韓駐外軍艦感染擴大！清海部隊「270人染疫」...確診率逼近9成

「年紀不重要，魅力才是一切」　4種觀念養出法國女生的自信

尷尬！ 4種「聊天大忌」讓12星座一秒嚇跑

兄弟戰富邦林智勝沒有先發　富邦申皓瑋扛五棒

花蓮3300國小教職員　全面施打疫苗！接種後注意事項曝

謝長廷服務東奧國手 8台空氣清淨機支援射擊隊、羽球隊

東京比里約好多了　盧彥勳住選手村還習慣：沒什麼好抱怨的

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

726降級不解封！陳時中14:00說明

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

快訊／今日新增16例本土！另增5例死亡

烟花開眼！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小

威力彩飆7.4億！「3大生肖」財神撐腰

蔡辰威爽搭商務艙　經典黑歷史被挖出

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

更多熱門

相關新聞

布丁狗、雙子星口罩療癒登場

布丁狗、雙子星口罩療癒登場

鐵粉絕對要收！超可愛的肖像口罩又來了，這次輪到布丁狗、雙子星及LINE FRIENDS雙雙出擊，一共推出3款療癒口罩，有熊大、兔兔和莎莉化身成各式各樣的印章款式，還有幫布丁狗慶生的口罩，上頭可是印了滿滿禮物、蛋糕、愛心，可愛到不行，預計7月28日於指定通路開賣。

台中公務員上班沒戴口罩被抓包　市府開罰3千元

台中公務員上班沒戴口罩被抓包　市府開罰3千元

打疫苗該準備啥？注意這9件事

打疫苗該準備啥？注意這9件事

颱風天還要戴口罩？陳時中解答

颱風天還要戴口罩？陳時中解答

女嗆丈夫養小三「根本是渣」爆衝突

女嗆丈夫養小三「根本是渣」爆衝突

關鍵字：

媽祖加持安平開台天后宮口罩

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

726降級不解封！陳時中14:00說明

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面