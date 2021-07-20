女嗆丈夫養小三「根本是渣」爆衝突　撂7人無罩助拳恐罰270萬

記者張君豪／台北報導

北市松山區南京東路5段19日晚間六時許，發生黑衣人持刀包圍摩鐵鬥毆案件，起因竟然是一對毒鴛鴦吳男（38歲）和張女（42歲）入住後，女方因吸食安毒情緒激動，認為男友在外劈腿拈花惹草，根本就是渣男，雙方大吵大鬧，張女甚至打電話撂小弟到場助威。

▲松山警方趕赴摩鐵壓制涉嫌持刀鬥毆的毒蟲們。（圖／記者張君豪翻攝）

結果前後共有7名男女到場助陣，甚至亮刀揚言要攻擊吳姓男子，松山警方獲報後出動快打部隊到場壓制，警方先逮捕造成這起持刀鬥毆的吳姓毒鴛鴦兩人，並在兩小時內逮捕4名涉案人到案，目前還有3名犯嫌在逃。

▲松山警分局偵查隊副隊長陳重仁說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方控制現場後展開搜索，發現吳男身上及投宿旅館房間內查獲安毒殘渣袋，吸食器及西瓜刀等贓證物，警方先後逮捕6人，並過濾監視器發現這起持刀嗆聲衝突，張女電話撂人後，第一時間趕來3名男女到場助威、緊接著又有4名男子到場加入衝突。

所幸雖然雙方各持刀械，但鬥毆過程未用刀砍人，雙方僅身體有擦挫傷鼻青臉腫，因涉案多人都有吸食安非他命習慣，在現場大叫、頻頻嗆警，不過仍被優勢警力控制。

松山警方目前逮捕涉及鬥毆共6人到案，另外還有3人在逃，警方目前正循線追捕中，警詢後依觸犯聚眾鬥毆、妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌將6人移送法辦，另多名小弟上門助勢，也未戴口罩；警方將函請北市衛生局依「傳染病防治法」 依法裁罰，最高可處30萬元罰鍰、現場9人恐將面臨最高270萬元高額罰款。

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