印度驚爆首宗H5N1死亡案例！比新冠致命20倍　WHO教1招防染疫

▲印度驚爆首宗H5N1禽流感死亡病例。（圖／翻攝自推特／@Snookindia）

記者葉睿涵／綜合報導

印度20日通報一名11歲男童感染H5N1禽流感後病逝，成為印度今年首宗禽流感死亡病例。男童目前染疫的感染源不明，但禽流感是一種高度傳染病，只要有一隻家禽得病，疫情就會急速傳播。世界衛生組織（WHO）表示，儘管禽流感通常不會人傳人，但它的致命率高達60%，比新冠高出了20倍之多。

綜合印度媒體報導，這名男童在7月2日因出現肺炎和白血病症狀而被送入院接受治療，醫生最初懷疑男童罹患新冠，但他隨後便被確診感染禽流感，所有曾與之有接觸的人均已被隔離。男童目前染疫的感染源不明，但國家疾病控制中心已派出特別小組前往男童的家鄉調查是否有更多病例。

▲禽流感的傳染力極高，只要1隻家禽得病，疫情就會迅速傳播。（圖／取自免費圖庫Pexels）

印度多地在今年1月爆發大量禽類死亡的案例，拉響禽流感來襲的警報。經檢驗發現，拉賈斯坦邦、中央邦、哈里亞納邦和喀拉拉邦死亡的鳥類對H5N8禽流感病毒株的檢測結果呈陽性，而喜馬偕爾邦的鳥類則被證實感染H5N1病毒。禽流感是一種高度傳染病，只要有一隻家禽得病，疫情就會急速傳播。

儘管曾與受感染鳥類有密切接觸的人很容易就會染病，不過WHO指出，這種病毒通常不會人傳人，而且由於禽流感病毒無法耐高溫，只要在烹飪時確保禽肉已充分被煮熟，便可避免感染，不過一旦人類感染禽流感的話，那將是非常致命的，因為它的致命率高達60%。相較之下，官方統計，新冠的致死率僅不到3%。

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