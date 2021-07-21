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全聯中元節3千品超低價！滿千回饋、抽千萬福利點　7大熱銷榜出爐

▲▼全聯中元節檔期正式在7/30～8/26開打。（圖／全聯提供）

▲全聯中元節檔期正式在7/30～8/26開打。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯中元普渡檔期正式在7/30～8/26開打，除了祭出3000款商品全年最低價，還有指定10天日期用PX Pay支付，消費滿1000元贈800福利點，等同8%回饋；另外會員消費滿500元就登錄抽1萬福利點，共1000名。

全聯推出零接觸「代客普渡」服務，首度與北港朝天宮聯名合作開賣「北港媽祖慈悲普渡箱」，活動自7/16開跑至今反應熱烈，首週末即熱銷破百箱。而為了搶攻中元普渡商機，今年再度整合線上線下資源，除了天天使用PX Pay支付福利點2倍送外，並提倡「提早buy、分開buy」，檔期較去年提早一週，也增加2天回饋加碼。

其中在指定日期（7/31-8/1、8/7-8/8、8/14-8/15、8/18-8/21）共10天，用PX Pay儲值金單日單卡消費每滿1000元，加贈800福利點，等於最高享8%回饋，線上線下同步計算。另會員單筆消費每滿500元，還可登錄抽1000萬福利點，每名贈1萬點，共抽出1000名。

而5大品牌點數再加碼，凡購買聯華、泰山、味丹、樂事/多力多滋/奇多/話匣子、億滋等指定品牌，單筆同品牌每滿500元，再享福利點5倍送。中元檔期期間，消費者除了使用PX Pay儲值金支付可享回饋外，若搭配指定銀行儲值消費，最高還可再享5%回饋，各家銀行回饋數量有限，以官網公告內容為準。

▲▼全聯中元節檔期正式在7/30～8/26開打。（圖／全聯提供）

▲今年同樣特別針對中元節，推出休閒食品特別包裝。（圖／全聯提供）

全聯也分享「中元聰明消費攻略」，自7/30起使用PX Pay綁定聯邦、一銀、新光、彰銀、凱基等信用卡，於指定日期用PX Pay儲值1000元，限量贈500福利點，而中元加碼回饋（7/31-8/1、8/7-8/8、8/14-8/15、8/18-8/21）共10天時間，使用PX Pay儲值金單日單卡消費滿1000元，可再獲得800福利點，先儲值再消費等於最高可享13%回饋。

今年同樣特別針對中元節，推出休閒食品特別包裝，如拜拜箱、袋裝組合與大包裝商品，成為中元銷售主力，包括獨家的「盛香珍大甲鎮瀾宮聯名組合箱」，每箱售價169元，且消費者於7/30至8/26購買還可登錄抽獎，有機會獲得由鎮瀾過火加持的大甲媽純銀墜子。而同樣為獨家販售的「可樂果原味好運分享包」，內含6包原味可樂果外，還加贈50週年限定造型磁鐵，每袋售價119元；另進口泡麵也特別推出「滿300元贈300福利點」回饋。
 
據統計，去年中元主推的7大類別熱銷天王分別為，「Lays樂事意合組合包」、「得意的一天100%純葵花油」、「萬家香香菇素蠔油」、「愛之味鮪魚片」、「金牌台灣啤酒」、「愛之味牛奶花生」、「統一來一客杯麵-鮮蝦魚板風味」。其中稱霸全部品類奪下第一名的「金牌台灣啤酒」，去年更賣破550萬瓶，預計今年應可再創下銷售佳績。

今年7/30～8/12也推出「Zespri X大甲鎮瀾宮吉利拜拜箱」，內含11顆奇異果，特價299元，限量5萬箱。另外8/13～8/26購買Zespri奇異果全品項滿399元，贈Zespri蔬果瀝水籃，單筆不累贈，限量5萬個，贈完為止。

▲▼全聯中元節檔期正式在7/30～8/26開打。（圖／全聯提供）

▲▼全聯與大甲鎮瀾宮合作推出拜拜箱。（圖／全聯提供）

▲▼全聯中元節檔期正式在7/30～8/26開打。（圖／全聯提供）

銅鑼燒也推出老鷹紅豆、楓糖奶油口味，8/6～8/26限時優惠一盒59元；百年餅店利記X鎮瀾宮的聯名新品「利記X鎮瀾宮3Q餅」、「利記X鎮瀾宮綠豆肉脯」兩款皆為49元，另有其他多款糕餅。而三牲部分也備有生食的全隻土雞、帶皮豬五花肉條、台灣桂丁土雞切塊；7/30～8/26與台南市政府攜手推廣虱目魚，活動期間指定品項任選二盒現折10元活動。

同時為讓忙碌的消費者更加便利，全聯也推出熟食的阿里山茶雞（全雞）、客家鹹豬肉和阿豐師拜拜三捲，還可預購「三牲有禮拜拜箱」，內含蔗香燻雞、熟成鱸魚、甘蔗燒肉，預購商品訂購後5日可取貨，原價899元，7/30～9/9期間特價799元。

另外家樂福也開打中元檔期，除了百件熱門商品買一送一，還有多重優惠。即日起至8/22連續5週，每週提供顧客賺得折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2000元、超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵。此外針對會員還送「百萬購物津貼」，即日起單筆消費在量販滿1599元、超市滿499元，即有機會抽總金額1百萬現金折價劵，還有1萬個以上獎項。

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