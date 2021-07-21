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百樣商品買1送1！2大量販中元節「代客普渡」　搭Uber採買還享優惠

▲▼家樂福中元節。（圖／業者提供）

▲2大量販中元節活動一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為解決因疫情恐受影響的中元普渡，繼愛買聯手超商推出「代客普渡」服務後，家樂福也宣布找來北港朝天宮合作，只要一鍵下單就幫直送普渡箱到朝天宮參加祭拜法會，還協助捐贈香油錢、撰寫疏文等服務，同步祭出系列優惠，包括百樣商品買1送1、消費滿額領9折現金折價劵，好康送不停，且今年更加碼跨界與Uber合作，凡搭Uber採買也享乘車優惠。

▲▼家樂福中元節。（圖／業者提供）

▲有超過百樣商品買1送1。

因疫情關係，中元節「代客普渡」成為最新趨勢，家樂福宣布攜手北港朝天宮，即日起凡線上下單普渡箱，8月20日至22日將幫送至北港朝天宮參加祭拜法會，還提供協助捐贈香油錢、撰寫疏文等服務，輕鬆搞定中元大小事，而各分店部分同步也推6套中元普渡商品組合，並開放電話預約購買再到門市取貨，減少在賣場停留時間。

中元節首波活動開跑，業者加碼祭出系列優惠，不僅有超過百樣商品買1送1，還有會員專屬優惠，即日起至8月22日只要每周首購單筆消費量販滿2000元、超市滿599元即可獲9折回饋現金折價劵，再加碼即日起單筆消費量販滿1599元、超市499元還能抽總金額1百萬現金折價劵及1萬個以上獎項，消費者可要把握會。

另，今年中元節家樂福也首度跨界與Uber合作，即日起至8月24日止，新用戶首次下載Uber APP，輸入指定優惠序號「來去家樂福」，即享有單趟折抵120元車資2次優惠，共可折抵240元，而凡新舊用戶則通通享有序號「家樂福超好買」優惠2次，單趟最高可折抵50元，提醒目的地須為家樂福門市。

▲▼「OK mart X 愛買」推鹿港天后宮平安祈福箱。（圖／業者提供）

▲鹿港天后宮平安祈福箱內含10種民生必需品及多樣天后宮特製文創小物。

除外，愛買日前也攜手OK mart推出鹿港天后宮「平安祈福箱」，並首度提供「代客普渡送到家」服務，目前已有5成銷量，祈福箱中有10種民生必需品，像是油、米、零食泡麵及罐頭等，也有天后宮特製文創小物，包括平安符、開運錢母紅包、醫療口罩等，再加上超商好運祈福刮刮卡，有機會刮中大杯莊園級美式或拿鐵買1送1、指定商品購物金、鮮食滿額折抵購物金等好禮。

7月30日前原僅開放可在OK Line群組、愛買實體賣場、線上蝦皮商城平台預訂，現更加碼開放可至線上購物friDay購物、樂天市場平台預訂，提供更多購買管道。且即日起至8月24日止也有系列零嘴飲料最低55折優惠。

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