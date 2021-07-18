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北市案15424「一連串賣場足跡」！　網傻眼：到底多愛逛街？

▲▼微解封首日，平日多好市多湧現人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲微解封首日，好市多湧現人潮。（圖與本文無關／記者謝盛帆攝）

實習記者周依儒／綜合報導

台北市15日公布案15424在10日至12日曾去過內湖好市多、內湖IKEA及全連內湖安康店，公布疫調後，一連串的大賣場、超市足跡也讓不少網友傻眼，「到底是多愛逛街？」

據悉，案15424曾在7月10日下午2時25分至2時45分到過好市多內湖店，下午2時50分至下午5時40分則是到IKEA內湖店；11日下午5時至5時40分再度赴IKEA內湖店；12日晚間8時07分至8時20分到全聯內湖安康店；而17日黃珊珊也補充案15424的足跡，指出他在10日上午8點31分到8點51分也曾前往全聯康樂店。安康店和康樂店位在東湖，距離僅500公尺。

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▲▼案15424。（圖／台北市政府）

▲▼案15424。（圖／台北市政府）

▲▼案15424。（圖／台北市政府）

因此昨日有一名網友在臉書社團《我是東湖人》PO文表示，繼安康店封店消毒後，又換康樂店封店消毒兩天。一連串的賣場足跡也讓不少網友超納悶「到底多愛逛街？」並紛紛留言，「賣場殺手」、「滿喜歡去逛街耶」、「到底要買什麼」、「是什麼這麼好吃，要連跑不同全聯」。

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡，18日已恢復營業。（圖／記者李毓康攝）

北市副市長黃珊珊16日在防疫記者會上說，該案這個案的父母親5月已確診，曾經在5月26至5月29日被居家隔離，並開始居家辦公；他父親居隔回到家、母親還在住院，而他要去醫院探視媽媽才被要求採檢而確診，之前並沒有任何症狀，Ct值29。黃珊珊也表示，「所以我們會比較擔心他在IKEA內湖店待的時間比較長，內湖Costco則沒那麼久，主要是這兩場域一般消費者不特定多數人會出現的地方，請大家提高警覺。」

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