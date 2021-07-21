今再增5死！5旬男染新冠康復「發現腹腔癌症」　解隔離後死亡

▲醫療應變組副組長 羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增5例新冠死亡個案，其中有一例50多歲男性5月底確診，6月中旬康復解隔離，卻仍於7/18因為其它原因死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案雖然病毒控制住康復，但同時發現腹腔癌症，後續住院治療癌症相關併發症轉移，最後死因是癌症。

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

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指揮中心表示，今日新增16例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、5例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。