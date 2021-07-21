烟花「跑掉」也不能鬆懈！颱風論壇曝2關鍵：這5天仍難逃大雨

▲颱風北轉機率大增。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花路徑不斷出現變化，最新一期預測將於台灣東邊海面北轉，登陸機會降低。氣象專家指出，颱風暴風圈觸碰台灣機會減少，但由於烟花環流大、速度慢，即使颱風跑掉，台灣也難逃大雨，預計今日起至周末北部、中南部山區隨時可能發生大雨。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，烟花在台灣東邊北轉的機會愈來愈高，暴風圈碰到台灣的機會也逐漸降低，不過由於烟花環流大，今日颱風距離北台灣還有600公里遠，但北部已開始受影響，加上烟花移動速度很慢，因此就算颱風跑掉，台灣也難逃大雨。

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▲北台灣今日越晚雨勢越大。（圖／氣象局）

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，這種環流大、移速慢的颱風，就算暴風圈只是擦邊而過，由於斷斷續續的降雨時期會很長，因此累積起來的雨量可能還是會很多，預計今日起至周日期間，位於迎風面的中南部山區，以及整個北部，隨時可能發生大雨。

而周日後颱風雖然將逐漸遠離，但台灣將轉為強西南風的環境，因此下周中南部隨時都要注意大雨發生。

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

氣象局表示，今日白天受到颱風外圍環流影響，北部已有局部降雨，中南部也出現零星雨勢，花東地區則是白天多雲到晴、午後有陣雨，今晚以後環流影響將越來越明顯，北部降雨會更為持續，預計明日北部、東北部降雨更明顯，中南部降雨地區也會擴大。

到了周五、六降雨時間拉長，北台灣雨勢、風力都將最明顯，中部以北、宜蘭地區有大雨或豪雨，北部山區可能有局部豪雨，每日降雨量達200毫米，而颱風路徑也會影響雨量預估，預計今晚發布海警、明日下半天發布陸警，陸警範圍將涵蓋整個北台灣，包括北部、東北部，都是陸警可能發布地區。