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北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」：雲林國

▲▼替代役。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲替代役示意圖，非當事人。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

在雲林北港鎮公所服役的蔡姓替代役男發現，當地的鎮長、里長及公務員都在禁菸的室內抽菸，且當時正值三及警戒，他勸導、檢舉都無效，無可奈何之下拍照PO到PTT抱怨。沒想到，蔡姓替代役男竟在20日接到北港鎮公所的懲處命令，吃下3支大過。

蔡姓替代役男6日在PTT上發文，表示他年初開始在北港鎮公所服勤，辦公室外明確有貼著禁菸標誌，但鎮長、里長以及其他公務員卻無視禁令，頻繁在室內抽菸，尤其當時三級警戒，在大家努力防疫的情況下，這些人依然繼續抽菸、泡茶及不戴口罩。

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▲▼北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」。（圖／翻攝PTT）

▲▼蔡姓替代役男檢舉脫口罩、室內抽菸，卻反被記過。（圖／翻攝PTT，下同）

▲▼北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」。（圖／翻攝PTT）

蔡姓替代役男說，他嘗試透過縣府的縣民信箱、縣政府政風處、縣府衛生局檢舉，但這些檢舉都沒有下文，「差點以為島內除了苗栗國之外，又多了一個雲林國。在大家為疫情奮力防疫，生活苦不堪言的這個時期，他們似乎活在另一個平行時空，看著他們這麼自私的行為，真的很難過啊」，「看著他們還是活得如此自在，小弟真的不知道該怎麼辦，難道掌握權力的人就真的可以為所欲為嗎…」。豈料，蔡姓替代役男無預警在20日收到懲處命令。

對此，北港鎮公所表示，蔡員的言行已超過自身職務的職責，記過原因如下：蔡員6日看不慣里長在辦公室抽菸，進入主秘辦公室咆哮，被記過一次；8日有理長要進入鎮公所時，蔡原濫權攔阻，被記過一次；最後，蔡員在網路詆毀長官，被記過一次，共計3次。

▲▼北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」。（圖／翻攝PTT）

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