黃光芹寫陳時中的《戰疫》旁邊卻擺這本書　網：店員幽默

▲書店中，黃光芹幫陳時中寫的《戰疫》旁邊擺著一本《你今天被騙了嗎？》。（圖／翻攝蔡正元臉書）



政治中心／綜合報導

書店書籍繁多，如何分門別類成為一大學問，前立委蔡正元就分享一張照片，在封面為衛福部長陳時中的《戰疫》一書旁邊，就擺著一本心理學書《你今天被騙了嗎？》，引發話題。

蔡正元表示，陳時中去年找人寫了一本書要宣傳防疫的豐功偉業，「但3+11和諾富特飯店這些陳時中搞出來的破口，讓台灣爆發全島社區感染，這本宣傳書就變得很諷刺。有家書店擺設這本宣傳書時，把另外一本書《你今天被騙了嗎？》剛好擺在陳時中的宣傳書旁，顯得格外的幽默！」

對此，也有網友回應，「書店店員太幽默」、「自我感覺良好到這種地步，難怪罵不下台」、「兩本書擺在一起根本是最大諷刺」。

《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》為資深媒體人黃光芹撰寫，內容報導台灣防疫團隊與陳時中成長背景，講述去年指揮中心的抗疫過程與經歷。

《你今天被騙了嗎？》由3名臨床心理師撰寫，書中講述如何運用心理學的理論和技巧，分析詐騙行為背後的心理機制、詐騙手法與提供反詐騙心法。

《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》、《你今天被騙了嗎》，2本書同為時報出版，且出版日期僅差14日，併排可能為書店按照出版社排列造成的巧合。

▼《戰疫》一書排列引起網友熱議。（圖／翻攝蔡正元臉書）

