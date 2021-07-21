戴資穎被出征「爸管教不好」！他嗆：因她不識相扯破蔡國王的新衣

▲戴資穎粉專被酸民出征。（圖／記者顏如玉攝）

記者劉維榛／綜合報導

球后戴資穎出戰東奧，但一句「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，引爆經濟艙之亂，一片齊聲力挺之下，同時戴資穎臉書與IG也被酸民出征，「戴爸管教不好」、「吵著要糖吃的小孩」。對此，北市議員羅智強怒轟，「怎麼了，總統跳票說不得？」

本站報導《戴資穎IG被出征「乾脆去坐機長室」！名醫怒揪「1帳號」：很熟悉》，針對戴資穎IG被攻擊，讓醫師蘇一峰相當氣憤，「小戴球后的臉書被進攻了」，還好有許多民眾自發性防守，請不要騷擾比賽選手，讓選手專心比賽好嗎？他也特別指出，查看留言的時後發現，有個帳號很熟悉，「居然有看到之前我講台灣空汚嚴重，來狂罵我的帳號。」

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實際查看戴資穎臉書，一片加油聲中，確實出現不少酸民亂鬧，「坐什麼艙等，住什麼等級飯店關我們屁事，有本事就拿好成績回來，這樣才不負大家期望+大家納稅錢栽培」、「矯情！難道你是為蔡XX，蘇XX去東京比賽？坐個經濟艙就不能比賽了？還要我們高官跟你道歉，啥玩意！鄙視你」、「戴資穎的爸爸先出來向全民道歉吧」。

對此，羅智強PO文怒嗆，有的罵，說戴爸的管教不好；有的罵，戴資穎是個吵著要糖吃的小孩；還有的罵，迎合中共，「其實重點只有三個，承諾讓選手搭商務艙的是蔡英文，承諾讓選手搭商務艙的是蔡英文，承諾讓選手搭商務艙的是蔡英文」，接著怒轟酸民，「我的老天鵝，這有這麼難懂嗎？商務艙不是戴資穎去要的（想贊助她的企業多得是，她也不需要去要），是蔡英文答應的。」

▲戴資穎搭乘經濟艙，而官員、教練竟坐商務艙。（圖／翻攝IG）

羅智強越說越氣，「怎麼了，總統跳票說不得？馬英九當年633沒做到，民進黨罵了多少年？你有看到馬英九用網軍出來出征罵他的人嗎？承諾沒做到，被批評，就是檢討反省道歉認錯，還可以理直氣壯地出征別人？」

羅智強接著說，「什麼防疫安排，事實民進黨政府的原始規劃，從頭到尾就沒打算讓選手搭商務艙，防疫只是事後拿出來的藉口而已，說穿了，跳票跳成習慣的蔡英文，根本沒把這個承諾當一回事，蔡英文只是沒想到，戴資穎竟然不識相扯破了蔡英文跳票的國王新衣。」

文末，羅智強也反酸，「在野狂騙票，執政猛跳票，只要靠網軍出征異己，什麼扯爛污的事都可以安然過關，在台灣當個民進黨政客，真幸福！」

底下網友熱議，「考驗選民的智商」、「台灣不配擁有世界級的選手」、「向東奧參賽承諾的人，就是必須做到，也最該負責」、「誠信猶如一張平滑的紙，皺折了再怎麽撫平也回不到原樣了」、「尤此就可以看出總統的高度了」、「你們全部都是小戴嗎？別在害她了」。