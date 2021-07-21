IKEA高雄店前主管傳確診　員工與外包商全做PCR採檢

▲IKEA高雄店前主管返國檢測陽性，停業一天消毒，此為情境圖非高雄店照。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄市議員陳若翠爆料IKEA高雄店銷售部門主管，離職後出境返回馬來西亞時採檢為陽性，IKEA該店除停業一天進行消毒，也依照市府安排全店員工、相關廠商至醫院進行PCR採檢，確認為陰性才可返回工作崗位，據悉已經採檢完成半數，目前未驗出陽性確診者。

議員點名的確診者，日前已完成離職手續，並在返國前進行PCR檢測為陰性，才上機返回馬來西亞，未料在機場驗出陽性反應，該名主管CT值為29.38，屬於症狀較輕微者，傳染力較低，但出境前幾天有少部分同事幫忙搬家及簡單餞別，且工作上與各樓層門市都有接觸，高市府也安排IKEA高雄店所有員工與相關人員受檢。

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據了解，此案例是業者主動通報，昨（7／20）起已經陸續進行員工採檢，現已完成一半，截至目前為止全數均為陰性。高雄市衛生局也表示，目前IHR（國際衛生條例）也尚未接獲馬國政府的案例通報，由於該主管人已經抵達馬來西亞，很多狀況還要釐清，一切以中央或地方政府公布為準。

對此，台灣IKEA表示，目前已收到衛生局指示今日暫停營業，以賣場同仁與顧客的健康為優先考量，後續將評估採檢結果並依疫調要求配合。