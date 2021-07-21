「如果沒錢就叫警察！」男持檳榔刀搶超商　店員淡定照著做

記者洪靖宜／高雄報導

高雄前鎮漁港某間超商深夜被一名男子持檳榔刀搶劫，對著店員說「我要搶劫，把錢拿出來給我」，還說「如果沒有錢，請打電話報警叫警察來」，店員相當淡定向店長通報後趕緊報警，恰巧警方在附近巡邏，不到3分鐘趕到現場將人壓制。

▲男子持檳榔刀進入超商搶劫，警方要他趴下不准動 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲男子見警立刻趴下 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

21日凌晨2時40分，37歲楊姓男子進入前鎮漁港某超商後，隨即從身上拿出一把檳榔刀，對櫃檯的員工說：「我要搶劫，把錢拿出來給我」，員工原以為開玩笑，直至楊嫌說了第二次：「我要搶劫，把錢拿出來給我，如果沒有錢請打電話報警叫警察來。」

員工這才明白真的是搶劫，趕緊向在倉庫的店長通報，店長先打電話報案，接著走到櫃檯想拖延時間，不久，大批獲報警網火速到場包圍超商，並衝進店內喝令搶匪棄刀投降。

▲男子被帶回警局 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前鎮警分局快打部隊及線上巡邏警組獲報後，於三分鐘內迅速趕到現場，不斷喝斥嫌犯趴下「不要動」，楊嫌放下檳榔刀遭警壓制上銬逮捕，現場無人受傷，也無財物損失，隨即將嫌犯帶回派出所偵辦，

據了解，楊姓男子平時沒有穩定工作，被帶回派出所偵辦時精神不濟，說詞反反覆覆，一下說要吃免錢飯，一下又說要買毒品，真實搶劫動機還在深入了解中，全案將依《刑法》328條強盜未遂罪嫌解送高雄地檢署偵辦。

時間對我們來說完全沒用！

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