快訊／IKEA高雄店爆「離職主管染疫」！今暫停營業大消毒



▲高雄宜家家具IKEA。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員陳若翠爆出IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，由於該主管日前已離職，但出境前幾天有少部分同事幫忙搬家及簡單餞別，甚至工作上與各樓層門市都有接觸，質疑市府是否能做好完整疫調。但衛生局僅表示，疫情發布由中央流行疫情指揮中心及地方政府公布為準，非正式對外發布或未經證實的資料，勿隨意散播轉傳。不過，稍早IKEA高雄店則在臉書發文公告，今（21日）暫停營業，進行消毒作業。





▲高雄市議員陳若翠 。（資料圖／陳若翠提供）

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高雄市議員陳若翠21日爆料IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，由於IKEA平日進出顧客很多，她擔心出現防疫破口，強烈要求市長陳其邁除了做好疫調工作，也要注意社區確診黑數的問題，才不會讓「微解封」變成「危解封」。

陳若翠表示，她在昨天就掌握該馬來西亞籍主管染疫的消息，該主管日前已離職，但出境前幾天有少部分同事幫忙搬家及簡單餞別，她希望市府對這些高危險群要特別加強檢疫，不要出現像雙北一樣棘手的群聚感染。

她說，她比較擔心的是該名確診的主管，屬於銷售部分，工作上與各樓層門市都有接觸，雖然所有員工都有至民生醫院進行快篩，第一圈匡列的員工也有人送防疫旅館進行隔離，但IKEA進出的消費者不少，這部分市府到底有沒有辦法進行完整疫調。她更質疑：「這名主管在台灣篩檢是陰性，未料到馬來西亞後卻變成陽性，現在狀況如何都不清楚，從16日至今也不知道處理狀況，問題是假日出入消費者眾多，就擔心產生破口，後續要怎麼處理怎麼做難道都不用公布？」

對此求證高雄市衛生局，衛生局僅表示疫情發布由中央流行疫情指揮中心及地方政府公布為準，非正式對外發布或未經證實的資料，勿隨意散播、轉傳，違者將依傳染病防治法第63條，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第14條或社會秩序維護法第63條第1項第5款處理。

不過，IKEA高雄店稍早在臉書發文公告，今（21日）暫停營業，全店進行消毒作業。

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