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比特幣礦工狂偷電！馬國政府火大...派壓路機輾爆上千礦機

實習記者巫彥臻／台北報導

馬來西亞今年來已針對比特幣挖礦業者進行6次查封，當地政府發現比特幣礦工涉嫌竊取價值達200萬美元（約新台幣5610萬元）的電力，除沒收上千台礦機，還用壓路機將礦機一一輾碎，畫面相當驚人。

據CNBC報導，事件發生在砂拉越的美里（Miri），該國警方表示，當地8名礦工涉嫌竊取砂拉越能源公司（Sarawak Energy）價值達200萬美元的電力，當局和公司聯合展開打擊非法挖礦的行動，總共查封了6次，才將1069台總價達126萬美元（約新台幣3536萬元）的礦機全數沒收。

從砂拉越地方媒體上傳在影音平台YouTube的一段影片，從影片中可見，地上擺滿了挖礦機，一輛壓路機就這樣直接開上去將礦機碾碎，畫面相當驚人。

▲▼ 0

▲壓路機輾爆上千台礦機。（圖／翻攝自YouTube／dayakdaily）

為避免不肖業者回收使用，警方分批將礦機擺放在警察總局前的停車場，並且派出壓路機一一將礦機輾爆。至於為何不像其他國家一樣，將扣押的礦機拍賣？馬國警方則表示，這是根據法院命令將礦機壓碎。

據了解，雖然在馬來西亞比特幣挖礦行為並不違法，但在電力使用上有嚴格規定，若有人盜接電線最高可罰23700美元（約新台幣66.4萬元）和5年有期徒刑。

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