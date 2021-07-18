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肝癌母胸痛吐血斷氣！8歲兒以為只是睡著　按摩伴屍到天亮

▲▼ 馬來西亞一名42歲肝癌婦女凌晨胸痛吐血身亡，8歲兒伴屍到天亮。（圖／翻攝自臉書）

▲該名婦女凌晨吐血病逝家中。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名42歲肝癌婦女凌晨突然胸痛，一旁8歲兒子則是上前陪伴，輕輕按摩她的胸口和手部，而她吐了一口血後沉沉睡去，病逝自宅。然而兒子當時並不知道母親已經走了，伴屍整整一夜，完全沒料到這就是最後一次與母親的相處，令人鼻酸。

光明日報報導，該名肝癌婦女住在哥打白沙羅一處組合屋內，已與前夫分居的她，帶著3個孩子同住，最大20歲、最小8歲。然而就在某日凌晨，她突然感到一陣胸痛，8歲兒子見狀趕緊上前安撫，伸手按摩她的胸口和手部，但她接下來卻是吐出一口血後就斷氣。只不過，8歲孩子以為媽媽只是睡著，就在一旁睡去。

然而到了隔日，這才發現該名婦女已經過世。馬來西亞葬禮管理隊執行經理莫哈末拉菲烏丁透露，這名男童告訴他，「我昨晚負責照顧媽媽，直到媽媽睡了，我才在旁邊睡下」，孩子當時根本不知道那是最後一次陪在媽媽身邊，且得知母親離世的消息後感到十分傷心，「他緊緊抱住母親，手裡還拿著玩具，似乎想藉此安慰自己。」

▲▼ 馬來西亞一名42歲肝癌婦女凌晨胸痛吐血身亡，8歲兒伴屍到天亮。（圖／翻攝自臉書）

▲死者與前夫育有7名孩子，其中20歲、16歲女兒及8歲兒子跟死者同住，其它孩子和前夫一起生活。（圖／翻攝自臉書）

在癌婦過世後，家裡就剩下3個孩子。但令人難過的是，因當地爆發新冠疫情，許多鄰居都不敢伸出援手，只有經常幫助這家人的2名鄰居出面，協助處理死者的遺體。

莫哈末拉菲烏丁表示，死者前夫也有出面協助處理身後事，但因他的家中已有2名親人染疫過世，付不起安葬費，在葬禮管理隊的協助之下，該名婦女已順利下葬。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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