地理師戀上國三女生！苦等5年「私訊小盒子」追愛　4個月閃電求婚

▲地理老師和女學生修成正果。（圖／翻攝自頭條話題）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞這一年來有兩對師生戀在初中時期就種下愛情的種子，並在學生成年後開花結果。其中一對相差10歲，男老師莫哈末哈菲鲁丁等到學生中學畢業後，才從網路上展開追求；另一對則相差11歲，帶著小孩的女老師在去年底，和中學時的男學生步入禮堂。

莫哈末哈菲鲁丁今年29歲，他5年前在諾莎菲佳初中三年級時擔任他們的地理老師，任教一年當中和諾莎菲佳並沒有太多接觸，最多只是因她擔任副班長，在一些重要事項上彼此會有接觸。

諾莎菲佳當時早就暗戀莫哈末哈菲鲁丁，但礙於師生身分，並沒有想過進一步和對方有任何關係，私下聊天、曖昧一概沒有。

5年過去，諾莎菲佳已經中學畢業是19歲的年紀。去年12月莫哈末哈菲鲁丁透過社群平台Instagram私訊聯繫上諾莎菲佳，兩人開始天天聊天，之後進展成見面約會，不到半年的時間，男方就和女方求婚，而女方也答應了。不過相差10歲看在雙方父母眼裡起先都覺得不妥，是莫哈末哈菲鲁丁花4個月的時間不斷奔波說服，才終於讓雙方父母同意並給予祝福。

「老實說，我真的沒想到會和自己的老師結婚」，諾莎菲佳說，「我們的愛情故事像電視劇或小說情節，這或許就是緣份。」

另一對在短影音平台「TikTok」時常分享影片的夫妻，其實也是師生戀，依莎依瑪是史當洛法（Standtlofa）的初中老師，他們在學校時關係就非常好，但也沒有其他情愫，是直到中學畢業後雙方才展開戀情。

史當洛法說沒想過自己會和帶著一個孩子的單親媽媽依莎依瑪在一起，之後甚至決定結婚，還在TikTok上分享他們的愛情故事。