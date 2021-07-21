　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慈濟暑期善心物資宅配到校　草屯222弱勢戶和學童受惠

▲慈濟基金會針對南投弱勢家庭進行暑期物資發送，讓學童安心度炎夏。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會針對南投弱勢家庭進行暑期物資發送，讓學童安心度炎夏。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會不僅順利購得500萬劑BNT疫苗，也與南投縣政府和地區農會合作，購買捐贈超過8千份「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給弱勢家庭和學童，19日至今日由農會配送到定點學校，再由各校與家長前來領取；「愛心宅配」昨抵達草屯，包括單親媽媽和隔代教養的低收阿公都獲得及時雨般的協助，紛紛對慈濟表達感謝之意。

慈濟志工陳美惠表示，此次全縣提供之安心生活箱及健康蔬果箱，暑假期間共配送2次，每次每戶2箱，總計8252箱，可供應本縣166校、2063戶弱勢學童；其中草屯鎮就有222弱勢戶，健康蔬果箱與安心生活箱各222箱，加上5公斤裝白米共444包，都由草屯鎮農會贊助運費，分2條路線專程配送到8所定點學校，轉發給各校及學生家長。

▲慈濟基金會針對南投弱勢家庭進行暑期物資發送，讓學童安心度炎夏。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟基金會針對南投弱勢家庭進行暑期物資發送，讓學童安心度炎夏。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會針對南投弱勢家庭進行暑期物資發送，讓學童安心度炎夏。（圖／慈濟基金會提供）

到場領取物資的學童家長，都表示非常感謝慈濟的濟助；單親媽媽洪小姐曾開店維生，現在因疫情嚴峻，靠替人打掃臨時工作為家庭收入，也是慈濟長期居家關懷戶，孩子接受過慈濟的學期教育補助學費，學業表現相當爭氣，也被推薦為新芽獎學金獎勵得主。

低收入戶李老先生因孩子往生，獨自照顧一位孫子，平時以撿資源回收物補貼生活，祖孫倆幾乎每天以吃泡麵為餐；這次因為孩子受提報為這次補助計畫，獲得暑期善心物資、紓解困境，讓李老先生非常感動且感恩。
 

►幫助冷氣流通、空間降溫　節能省電

►日月潭驚見「紅色炸彈」！魚虎苗球狂轉　南投啟動「打虎專案」

►獨／南投確診男醫院輕生內幕曝！遭友傳染捲毒品案　情緒失控

►清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

►日月潭九蛙疊像快「滅頂」　步道觀景平台月底新亮相

ET快訊
吳亦凡不是最強玩咖？　她公開「渣男星排行榜」名單有8人
吳亦凡「8女3男極樂選妃趴」細節曝！掏白色小藥丸　拉女進房辦
烟花颱風逼近！　好市多「結帳區打結」人潮塞爆
烟花「改往北走」估今晚發海警！專家示警：沒登陸也會有暴雨
蕭大陸「不婚主義」原因曝光！侯怡君等20年獲名分　隔2個月冒
皮膚科醫師隱匿足跡「曾去World Gym」　遭開罰16萬
快訊／台股下殺3百點！航運三雄翻船　陽明、長榮跌停
女YouTuber「鏡頭被駭」 私生活照瘋傳　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈濟暑期善心物資宅配到校　草屯222弱勢戶和學童受惠

竹聯幫明仁會台南擄人逼債　警方扣長短槍+狼牙棒

21天你才會改變！「健康挑戰21」見證全植物飲食神效

5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

詐騙出新招！假藉「中華郵政要個資」　警：是詐騙會被盜刷

台東首位！養蜂取蜜通過嚴審稽核　蜂農蔡杰憲獲產銷履歷驗證

台東疫苗涵蓋率全國第五！為解封凖備　再降疫苗接種年齡

快訊／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」　騎士冒險涉水

募集愛心喜憨兒推防疫食品組 勞工局分送弱勢勞工分享

國道8號南133線路口改善交流道　黃偉哲親自上線爭取終獲審議通過

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

慈濟暑期善心物資宅配到校　草屯222弱勢戶和學童受惠

竹聯幫明仁會台南擄人逼債　警方扣長短槍+狼牙棒

21天你才會改變！「健康挑戰21」見證全植物飲食神效

5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

詐騙出新招！假藉「中華郵政要個資」　警：是詐騙會被盜刷

台東首位！養蜂取蜜通過嚴審稽核　蜂農蔡杰憲獲產銷履歷驗證

台東疫苗涵蓋率全國第五！為解封凖備　再降疫苗接種年齡

快訊／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」　騎士冒險涉水

募集愛心喜憨兒推防疫食品組 勞工局分送弱勢勞工分享

國道8號南133線路口改善交流道　黃偉哲親自上線爭取終獲審議通過

不在場的現場拍攝！大霈「金獎搭檔」宅錄新節目

林明溱辱罵管碧玲是狗　民進黨：格局低落讓自己蒙羞

LINE轉貼「日本AZ擋一下」　北市警涉假訊息...2關鍵獲不起訴

500萬劑BNT預計9月抵台！慈濟「歷經28天」簽約　採購疫苗全數捐

日皇德仁將發表東奧開幕宣言　考量疫情擬避用祝賀措辭

Volvo C40 Recharge電動跑旅北美開賣　雙等級164萬起

支援S Pen、高刷新螢幕　三星摺疊新機圖透曝光

體力走下坡遭《愛玩客》工作人員嗆　小鐘「攻頂」慘況曝光

微解封9人巴買氣差！業者擬推「高爾夫、潛水小團」攻7／26後商機

怕這顆「小小圓圓裝置」曝光中之人引狂粉　hololive未來拒收禮物

微解封「八大仍停擺」　酒店妹：快吃土了...曝私接價碼

地方熱門新聞

即／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」

高雄鳳山、仁武超過2千戶停電

全台掃黑三大幫派290人被逮　毒咖啡先驅原料列管

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

國道8號南133線路口改善審議通過

為解封做凖備　台東再降疫苗接種年齡

喜憨兒防疫食品組分送弱勢勞工

竹聯幫明仁會台南擄人逼債被逮

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

詐騙出新招　假藉「中華郵政要個資」是詐騙

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

台東首位　蜂農蔡杰憲獲蜂蜜產銷履歷驗證

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

雲林確診許阿公亡後家境急轉直下

更多熱門

相關新聞

外送員打到高端安慰劑　想接種莫德納卻受阻

外送員打到高端安慰劑　想接種莫德納卻受阻

高端疫苗原本在今年10、11月才能全體解盲，日前卻公布，參加延伸性試驗者可先個別解盲。有一名Uber Eats外送員21日投訴，2月至4月參與高端疫苗試驗，上週被列入外送員專案施打疫苗，聯繫高端後得知打到安慰劑，北市卻因為擔心混打而拒絕他接種疫苗。對此，台北市副市長蔡炳坤回應，須先釐清有無接種高端安慰劑證明。

台灣7/26可解封？請看英國經驗

台灣7/26可解封？請看英國經驗

新竹縣疫苗涵蓋率墊底　倒數四名都是藍營

新竹縣疫苗涵蓋率墊底　倒數四名都是藍營

快訊／郭台銘﹑台積電﹑慈濟1500萬劑BNT怎分配？ 政院最新方案曝

快訊／郭台銘﹑台積電﹑慈濟1500萬劑BNT怎分配？ 政院最新方案曝

高端「漲停打開」成交量破1.2萬張！　其他疫苗股全下殺

高端「漲停打開」成交量破1.2萬張！　其他疫苗股全下殺

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染慈濟物資弱勢暑假

讀者迴響

熱門新聞

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

水淹鄭州「地鐵躺滿屍體」！她淚尋失蹤兒

戴資穎搭經濟艙沒必要政治口水　許淑華：盼回歸制度面處理

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面