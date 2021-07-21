慈濟暑期善心物資宅配到校　草屯222弱勢戶和學童受惠

▲慈濟基金會針對南投弱勢家庭進行暑期物資發送，讓學童安心度炎夏。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會不僅順利購得500萬劑BNT疫苗，也與南投縣政府和地區農會合作，購買捐贈超過8千份「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給弱勢家庭和學童，19日至今日由農會配送到定點學校，再由各校與家長前來領取；「愛心宅配」昨抵達草屯，包括單親媽媽和隔代教養的低收阿公都獲得及時雨般的協助，紛紛對慈濟表達感謝之意。

慈濟志工陳美惠表示，此次全縣提供之安心生活箱及健康蔬果箱，暑假期間共配送2次，每次每戶2箱，總計8252箱，可供應本縣166校、2063戶弱勢學童；其中草屯鎮就有222弱勢戶，健康蔬果箱與安心生活箱各222箱，加上5公斤裝白米共444包，都由草屯鎮農會贊助運費，分2條路線專程配送到8所定點學校，轉發給各校及學生家長。

▲▼慈濟基金會針對南投弱勢家庭進行暑期物資發送，讓學童安心度炎夏。（圖／慈濟基金會提供）

到場領取物資的學童家長，都表示非常感謝慈濟的濟助；單親媽媽洪小姐曾開店維生，現在因疫情嚴峻，靠替人打掃臨時工作為家庭收入，也是慈濟長期居家關懷戶，孩子接受過慈濟的學期教育補助學費，學業表現相當爭氣，也被推薦為新芽獎學金獎勵得主。

低收入戶李老先生因孩子往生，獨自照顧一位孫子，平時以撿資源回收物補貼生活，祖孫倆幾乎每天以吃泡麵為餐；這次因為孩子受提報為這次補助計畫，獲得暑期善心物資、紓解困境，讓李老先生非常感動且感恩。



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