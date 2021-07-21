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快訊／郭台銘﹑台積電﹑慈濟1500萬劑BNT怎分配？ 政院最新方案曝

▲▼0720 新北市公私立教職員0720疫苗開打（慈濟中和靜思堂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾施打疫苗。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

慈濟基金會21日上午已與衛福部疾管署簽署500萬劑疫苗捐贈合約，對於未來包括慈濟、台積電、鴻海永齡基金會等3單位所捐贈的1500萬劑疫苗到貨後怎麼分配？行政院發言人羅秉成指出，這1500萬劑疫苗將一併排入製程整體規劃，日後每批疫苗數量即由3捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用

羅秉成表示，雖然慈濟基金會上月23日向衛福部遞件申請時，未能與台積電和鴻海永齡基金會專案併案處理，但經審度評估後，本月1日決定另成立慈濟捐贈疫苗專案，9日由疾管署先行簽署辦理採購前置作業所需的法律文件，以加速洽購程序進行，最終在1個月內加速完成本專案捐贈契約的簽署程序。

羅秉成指出，慈濟專案依循先前台積電、鴻海/永齡基金會捐贈專案之模式比照辦理，其捐贈原則、契約架構及條件均相同一致。另外，慈濟、台積電、鴻海/永齡等三捐贈單位各捐贈500萬劑，此共計1,500萬劑之BNT疫苗，將統由疾管署併案向食藥署申請EUA 專案輸入許可，同時也會將12-18歲未成年人納入使用對象之範圍內。經協調三捐贈單位，此1,500萬劑疫苗將一併排入製程整體規劃，日後每批疫苗數量即由三捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用。

羅秉成說，對於慈濟、台積電、鴻海永齡基金會等3捐贈單位熱心公益、無私奉獻的精神，政府要再次表達謝忱與感佩之意，並期一起繼續合作，使疫苗順利到貨供國人施打，達成保障國民健康的共同目標。

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