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快訊／慈濟與復星成功簽約！「500萬劑BNT疫苗」全數捐給民眾施打

▲▼慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

▲慈濟證嚴法師先前與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

記者林育綾／台北報導

500萬劑BNT疫苗買到了！慈濟基金會今（21）日公布，申請採購疫苗以來，經由各方的積極努力及主管機關的協助之下，今日成功與復星實業簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約，而行政院捐贈合約也已簽署，所購得的500萬劑疫苗，將全數捐給主管機關做為民眾施打之用。

慈濟基金會執行長顏博文6月23日到衛福部食藥署完成送件程序，依程序申請購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，並發出聲明闡述理由，提及BNT是目前市面上最好的疫苗之一，且是唯一能施打在12至17歲青少年身上的廠牌。總統蔡英文6月26日與證嚴法師視訊，表達支持與感謝慈濟對疫苗的申購，並保證行政部門會積極處理。

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經密集溝通後，政府7月1日決定依循鴻海／永齡基金會及台積電的申請模式，另立慈濟捐贈疫苗專案，並參考鴻海／永齡基金會及台積電專案之經驗，緊密接續推動，讓慈濟購捐500萬劑BNT疫苗。陳時中昨20日在記者會上被問及慈濟採購疫苗進度時也透露，「因為已經有一個模式可循，我相信是樂觀的。」

慈濟基金會表示，申請採購疫苗以來，經由各方的積極努力及主管機關的協助之下，今（21）日成功與復星實業簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約，購得的500萬劑疫苗，將全數捐給主管機關做為民眾施打之用，而行政院捐贈合約也已簽署。

▲▼新北市今日(7/20)起安排轄內所有公私立小學教職員，進行新冠肺炎疫苗注射。預計在四個接種站，以四個工作天時間完成公私立小學教職員新冠肺炎疫苗接種工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲慈濟500萬劑疫苗將全數捐給主管機關，提供民眾施打。（圖／記者湯興漢攝）

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