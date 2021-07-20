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幕後／慈濟買疫苗也快了！CDC將以1500萬劑申請EUA變更　12歲以上都能打

▲▼ 輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

台積電、永齡基金會日前洽購BNT疫苗，順利取得1000萬劑，預計9月底到貨。但今天卻傳出，可以施打在18歲以下年輕人的BNT疫苗，目前國內尚未擴充適應症到12至18歲，屆時就算進口，也無法施打在年輕人身上。據了解，由於接續提出洽購疫苗的慈劑，近期將有「好消息」，政府單位計畫一次用1500萬劑的規模進行申請。

BNT疫苗是目前世界上唯一有做過12歲到18歲青少年人體試驗，且通過的新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也保證，若沒有其它可選的疫苗，將來會把BNT疫苗保留給青少年接種。

但20日有媒體報導，食藥署過去通過的BNT疫苗緊急使用授權僅限，僅開放到18歲以上的成人接種，若要往下開放到12歲以上的青少年也能接種，需再申請變更適用適應症，以便修正之前的EUA核可。

而台積電、永齡基金會洽購的疫苗預計在9月底前到貨，但食藥署藥品組至今仍未通知台積電或永齡申請變更，若此時BNT疫苗到貨，也僅能給18歲以上成人接種。食藥署表示，不會主動替業者申請變更。

政府高層表示，相關疫苗專案的EUA或輸入許可，會由CDC擔任申請人來遞件申請，目前規劃是看慈濟專案的進度，如果也在近期通過，會併成一個案子來向食藥署申請EUA，把12到18歲納入。

高層指出，由於EUA的申請是以「量」做計算，如1000萬1張、500萬1張，但接續在台積電、永齡基金會採購案之後的慈濟專案，若也能在近期完成採購簽約，CDC計畫會以1500萬劑的數量，統一向食藥署申請EUA變更，除了減少公文流程外，在供貨上的申請也較有一致性。

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