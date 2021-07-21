疫情衝擊餐飲、住宿、交通　侯友宜：新北經濟損失高達503億

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

近日新冠肺炎本土疫情趨緩，新北市長侯友宜今（21）日於市政會議中針對疫後經濟發展及勞工生計等事項做出裁示，他指出，新北的庶民經濟在這波疫情當中受到非常劇烈的衝擊，初步損失估計達到503億；也有許多面臨無薪假甚至失業的勞工，要求市府相關單位全力協助產業復甦及轉型。



侯友宜強調，在這波疫情當中，新北市批發、零售、餐飲、住宿以及汽車、客運服務業受到的經濟衝擊達到503億，責成市府各單位全力透過數位轉型、產業支持、創造就業等方式讓這些受到傷害的產業及時復甦，未來經發局也會與衛生局建立更加完備的企業快篩原則，兼顧經濟與防疫。



侯友宜表示，三級警戒期間，新北市除了透過主動停徵或降低地方稅、降低租金、權利金等紓困方式協助各行各業度過艱難時刻之外，更要隨著疫情發展調整思維、積極輔導產業及商家轉型。

針對新北為數眾多的勞工族群，侯友宜要求勞工局從減低失業率、無薪假及加強工作媒合等面向出發，研議具體作為，他強調，勞工紓困方案雖然能夠減低傷害，但畢竟只是暫時的，隨著疫情逐漸紓緩，應適度舉辦實體媒合活動，讓失業勞工重回職場。



中度颱風烟花來勢洶洶，雖然目前路徑北偏，登陸機率偏小，但暴風圈仍會影響北臺灣，侯友宜於會議中聽取消防局、水利局等局處的颱風整備情況，由於颱風行進速度十分緩慢，影響時間將會更長，山區預估累積雨量為600至800毫米；平地預估累積雨量則為300至450毫米，水利局日前已會同區公所展開各項防汛作業及盤點，市府各單位嚴陣以待。



另外，為成立青年局，完善創業、就業等青年輔導議題，新北市府今日正式將「新北市政府組織自治條例」修正案送至新北市議會審議，期盼青年朋友們在新北安居樂業。