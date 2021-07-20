快訊／新北居隔「陰轉陽」頻傳　家禽市場明進行第5次PCR

記者杜冠霖／新北報導

新北市20日增加6例本土確診個案，新北市長侯友宜指出，這段時間有看到家禽市場移工居家隔離陰轉陽的例子，因此明天會進行第5次PCR篩檢，確保民生物資鏈環境是乾淨的。

侯友宜指出，家禽市場的從業人員雖然已經完成疫苗接種，但還沒有達到一定的保護力，因此明天會進行第5次的PCR篩檢，必須持PCR陰性證明或疫苗接種證明才能入場，自主健康管理人員回到職場工作前，也要再做1次PCR，「不斷的作PCR就是要確保民生物資鏈環境是乾淨的。」

新北市20日增加6例本土確診個案，分別是三重2人、蘆洲、林口、五股、土城各1人。其中有4人為居隔陽性，2人為新增個案。

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土及6例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

▼新北市家禽市場。（圖／翻攝直播）

