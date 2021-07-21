馬路釣魚掰了！沿路10多個「神祕小孔」全被封　區公所：安全考量

▲林先生前幾天還開心在自家門口釣魚。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

居家防疫小確幸沒了！新北瑞芳一位民眾日前分享，防疫期間不能外出，只好在自家門口的路面排氣小孔釣魚，沒想到意外釣到40多尾鰻魚，消息一曝光後立即引起外界熱議；但瑞芳區公所在獲悉後，20日火速將孔洞全封了，令民眾十分扼腕。

《ETtoday新聞雲》15日報導，住在瑞芳深澳漁港附近的林先生，因警戒期間無聊，看到鄰居從家門口排氣孔洞釣上40多尾鰻魚，因此決定自己拿小卷當餌嘗試，沒想到果真釣出幾十尾，最大尾1斤半價值約5、600元，另外也有釣到紅蟳。

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整段釣魚過程被親友拍下、上傳臉書社團後引起熱議，林先生受訪時透露，深澳路這邊以前都是海域，20多年前蓋起來，才有現在的居住地，也笑說「因為鰻魚是野生的，無論是做成三杯、煮成清湯都很好吃」；深澳里長賴孟宏透露，其實深澳路靠近濱海公路下方，原是深澳火力發電廠的冷卻水排水道，後來深澳路整修且進一步拓寬時，就把排水加蓋並留下一些雨水「洩水孔」，沒想到這些孔洞竟意外形成「馬路釣魚」奇觀。

在新聞曝光後，瑞芳區公所20日火速將馬路上10多個氣孔全部封上；公所指出，考量交通安全、以及避免疫情期間群聚風險，因此才以水泥將孔洞封小，不影響原本的洩水、排氣功能。對此，民眾也失望直呼「不能釣惹(了)！」

▼瑞芳區公所獲悉後，昨已將沿路10多個小孔以水泥加封，馬路釣魚奇觀就此成絕響。（圖／記者郭世賢翻攝）