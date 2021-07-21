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社會 社會焦點 保障人權

竹林掛滿輪胎？特殊功能曝光令人吃手手　 檢舉獎金100萬

記者陳崑福／屏東報導

簡姓筍農為使麻竹筍收獲及獲利增加，以火耕方式將原國有林班地內莿竹叢以火焚燒，欲汰換耕種成麻竹筍，並用廢棄輪胎助燃，引發森林大火，並產生有害人體健康的氣體(戴奧辛)，渠為牟取不法利益， 不顧他人生命財產及山林環境，被屏東林管處會同保七總隊、高雄市警方查獲，訊後依違反森林法等3罪嫌送辦。

▲保七總隊會同屏東林管處、高雄市警方查獲簡姓筍涉嫌縱火，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲竹林長輪胎？屏東林管處會同保七總隊、高雄市警方，破獲縱火焚林案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲保七總隊會同屏東林管處、高雄市警方查獲簡姓筍涉嫌縱火，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼保七總隊會同屏東林管處、高雄市警方查獲簡姓筍涉嫌縱火，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲保七總隊會同屏東林管處、高雄市警方查獲簡姓筍涉嫌縱火，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

今年3-5月間，林務局與消防隊在高雄市甲仙區台 20 線短短4-5公里間，接獲通報前往搶救森林火災多達6次9個起火點；其中3月4日同時多達 5 個起火點，且火災發生時間多於下午5點過後或假日晚上，造成林務局人員疲於奔命。

▲保七總隊會同屏東林管處、高雄市警方查獲簡姓筍涉嫌縱火，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲保七總隊會同屏東林管處、高雄市警方查獲簡姓筍涉嫌縱火，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

5月15日之森林火災更在火場內發現有在竹叢上綁廢棄輪胎助燃情形，經保安警察第七總隊第八大隊會同林務局屏東林區管理處及高雄市政府警察局旗山分局等單位共同前往現場進行會勘，發現該火災疑為人為縱火，案情重大，即展開調查。

警方以案發現場為中心調閱高雄市甲仙等地區路口監視器，抽絲剝繭，逐一比對，鎖定一部藍色自小貨車涉嫌重大，車上所載運廢棄輪胎與火災現場所遺留之輪胎比對，形狀及特徵相符，再以車追人，確定駕駛人身分，並報請橋頭地檢署陳志銘檢察官指揮偵辦。並橋頭地方法院聲請搜索票獲准，於昨(20)日，兵分多路，前往嫌犯住居所搜索查緝，查扣相關贓證物。詢問後，依違反森林法、公共危險、廢棄物清理法等罪先行解送檢察官複訊，以10 萬元交保。

保七總隊第八大隊與屏東林管處共同呼籲，為維護國土安全、保護環境，將持續與各目的事業主管機關及轄區治安單位加強查緝，對於企圖污染環境、破壞森林者，絕對嚴懲嚴辦。民眾若發現有破壞山林之情資，可向林務局「山老鼠雷達站」LINE 平臺、保林專線：0800-000-930（您您您，救山林）舉報，共同守護珍貴的山林環境。

屏東林區管理處也說，森林法第53條規定放火燒燬他人之森林者，處三年以上十年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。109 年高雄市美濃區廣林里山區縱火犯目前一審即判處7年有期徒刑，且請求賠償250萬元。籲請民眾勇於檢舉惡意縱火，獎金最高可達100萬元。

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