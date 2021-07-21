烟花左右為難！大角度北轉關鍵時間曝　3地區要防颱

▲最新歐洲模式系集預報。（圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司今天（21日）表示，中度颱風烟花再修正北轉，轉向角度是關鍵，實際風雨的評估則要看颱風的接近程度，但至少北部、中部、宜蘭，在周四至周六都會是有風雨的天氣，只是程度上的差異，仍然要做好防颱的準備。氣象專家賈新興則說，季風低壓和北方太平洋高壓兩者的競合，讓烟花左右為難，它正等待明顯的導引力量。

天氣風險在臉書說，烟花颱風目前已經來到花蓮東方650公里海面，距離台灣已經相當近了，今天的路徑預報又跟周二的有所調整，真的是相當複雜的一顆颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險指出，烟花目前持續緩慢西行，大約周四下午來到宮古、石垣島附近時，受到它東側太平洋高壓伸展的影響，將開始以大角度北轉，所以北轉的角度是影響台灣程度的關鍵；從現在的系集預報看，轉向角度仍有較大變化，因此今天的路徑預報還會逐步調整。

天氣風險表示，整體來說，颱風直接登陸台灣的機會降低許多，也就表示台灣有機會不會遇到颱風最核心、最具破壞性的環流，對台灣的威脅程度也有所降低。

▼烟花颱風動向難捉摸。（圖／翻攝日本向日葵8號衛星）

▼最新氣象局潛勢路徑預報圖。（圖／氣象局）



天氣風險分析，海上颱風警報仍可能在今天發布，陸上颱風警報、實際風雨的評估則要看颱風的接近程度，但至少北部、中部、宜蘭，在周四至周六都會是有風雨的天氣，只是程度上的差異。

天氣風險指出，到周四下半天颱風開始轉向前，颱風的移動速度也是關鍵，颱風如果在離台灣越遠的地方開始北轉，對台灣威脅程度會進一步減輕；總而言之，今天的預報還會再逐步調整，但北轉角度只是影響程度的差別，北部、中部、宜蘭的朋友，仍然要做好防颱的準備。

賈新興則在臉書說，在太平洋高壓無法完全主導下，烟花的動態確實難以捉摸，季風低壓和北方太平洋高壓兩者的競合，讓烟花左右為難；今天的預報再次出現偏北轉的趨勢，主要仍在於預測北方的太平洋高壓又減弱，使得烟花在此有機會北轉，觀察它在宮古島附近滯留，顯示環境的引導氣流不明顯，烟花正等待明顯的導引力量，大家還是要非常關注它的動態。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今中午前後、偏下午有機會發布海上警報，另周四白天發陸上警報機率高，周五、周六颱風影響台灣最多、下雨時間久。