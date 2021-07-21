北部越晚雨越大！烟花「最高機率路徑」曝　各地影響程度出爐

▲吳德榮說，最新氣象局暴風侵襲機率及路徑潛勢預測圖（上圖左）顯示，中颱烟花朝台灣接近中，預測路徑略往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降；最新歐洲系集模式51次的路徑模擬（上圖右），亦顯示類似結果。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（21日）中度颱風烟花外圍環流影響，北台灣降雨越晚越明顯；周四至周六烟花距離最近，受其外圍環流影響，北台灣雨勢大，中部次之，南部影響最小。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局暴風侵襲機率、路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花將持續增強，朝台灣接近中，預測路徑往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降；代表預測路徑的不確定性的紅框範圍仍很大，颱風中心登陸東北部的機率降低，從東北部海面通過的機率提高。

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▼烟花颱風進逼。（圖／翻攝RAMMB）



吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式51次的路徑模擬，亦顯示類似的結果，由於烟花是在季風低壓內發展的颱風，受到季風低壓環流的導引，季風低壓又受到周遭太平洋高壓及北方氣團的消長而有變化，使得模式模擬經常做大幅度的調整；若應用時忽視其不確定性的本質，遽下定論，當然會陷入一再改口的窘境，其路徑多變，本是已知，何來怪颱之說！

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今烟花外圍環流影響，北台灣降雨越晚越明顯，並逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨；周四至周六烟花距離最近，受其外圍環流影響，北台灣雨勢大，中部次之，南部影響最小，但有不確定性，仍應依據最新動態來作調整。

吳德榮分析，周日起烟花遠離，並引進西南氣流，其中還挾帶著「查帕卡」或其殘餘系統，持續至下周四，迎風面西南部有累積的大量降雨潛勢，不可小覷！

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今中午前後、偏下午有機會發布中度颱風烟花海上警報，另周四白天發陸上警報機率高，周五、周六颱風影響台灣最多、下雨時間久。

▲▼烟花各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）